Экс-глава WADA Риди о допинге Валиевой: русские совершенно не раскаялись, они ничего не признают!

”В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут.

Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль.

Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России.

Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают все возможное, чтобы контролировать возможный ущерб.

Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата”, — сказал Риди.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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