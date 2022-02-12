Во Франции нашли пещеру, в которой жили и неандертальцы, и наши предки. Как это меняет представления о каменном веке?

Что ученые нашли в пещере

Археологи провели более 30 лет, тщательно просеивая слои почвы внутри пещеры Мандрен, которая находится в 140 км к северу от французского города Марсель.

Чем глубже они копали, тем дальше в прошлое они смогли заглянуть. Удивлению ученых не было предела, когда они обнаружили молочный зуб ребенка Homo sapiens в слое, датируемом примерно 54 тыс. лет назад, когда в пещере все еще должны были жить неандертальцы. В этом же слое были найдены каменные орудия, которые не могли быть сделаны неандертальцами.

К ним относятся такие передовые орудия, как "острия", которые использовались нашими ближайшими предками для резки или царапания, а также в качестве наконечников копий.

Homo sapiens в Европе появились намного раньше, чем считалось до сих пор

Обнаружение детского зуба и каменных орудий в пещере на юге Франции позволяет предположить, что Homo sapiens обитали в Западной Европе около 54 тыс. лет назад.

Это на несколько тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

"Теперь мы можем доказать, что Homo sapiens прибыли в Европу на 12 тыс. лет раньше, чем мы думали. Это буквально переписывает все наши книги по истории", — говорит профессор Людовик Слимак из Университета Тулузы, который совместно с учеными из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, США, Франции и Швейцарии исследовал материалы, обнаруженные в ходе раскопок пещеры Мандрен.

Неандертальцы вымерли не резко, а постепенно

Неандертальцы появились в Европе еще 400 тыс. лет назад. Существующая сейчас теория предполагает, что они вымерли около 40 тыс. лет назад, вскоре после того, как Homo sapiens прибыли на континент из Африки.

Но новое открытие может означать, что наш вид появился в Европе намного раньше, и что неандертальцы и Homo sapiens могли сосуществовать в Европе более 10 тыс. лет до того момента, как неандертальцы вымерли.

Неандертальцы с Homo sapiens обитали в одной и той же пещере