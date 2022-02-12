Решение по Валиевой будет 14 февраля. Суд — днем ранее

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

Выездная панель CAS должна была вынести решение в течение суток после даты регистрации апелляций — то есть, 12 февраля после 17:20 по московскому времени (16:20 по таллиннскому), утверждает "Матч ТВ". Однако затем заседание было перенесено на воскресенье, а обнародование решение - на понедельник, 14 февраля.

Состав арбитров, назначенных на дело Валиевой, еще неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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