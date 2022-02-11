США допустили вторжение во время Олимпиады и захват Россией Киева

Зимняя Олимпиада началась 4 февраля и завершится 20-го.

Салливан добавил, что вторжение может начаться с атаки с воздуха. Об этом ранее со ссылкой на источники сообщал корреспондент PBS Ник Шифрин. По его данным, в США считают, что Владимир Путин уже принял решение о вторжении и сообщил о нем военным. Эту информацию Салливан опроверг, сказав, что в Вашингтоне не знают, отдал ли президент России приказ начать операцию и принял ли он окончательное решение.

По словам советника президента США, в случае, если Россия все же решит напасть, она может атаковать и Киев. Он заявил, что Москва ищет предлог, который оправдал бы нападение, и предположил, что российская сторона может организовать кампанию под чужим флагом. С подобными предположениями ранее выступали пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и представитель Пентагона Джон Кирби, который говорил, что Россия может подготовить фальшивое видео с нападением украинских военных.

Салливан рекомендовал всем американцам, находящимся на Украине, как можно скорее покинуть страну.

О возможном начале нападения в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр, ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, напоминает РБК.

Россия не раз отвергала обвинения в подготовке планов по вторжению на Украину. Замглавы МИД Александр Панкин 9 февраля заявил, что нет никаких признаков, указывающих на то, что Россия готовит нападение, а информационный фон нагнетается искусственно.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников указал на отсутствие российских ударных группировок на границе, которые нужны для осуществления вторжения. Президент страны Владимир Зеленский считает нападение маловероятным, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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