Украина дала России 48 часов на разъяснение ”военной деятельности” на границе

”Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа”, — написал он. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также ”наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие”, заявил дипломат.

Кулеба добавил, что Украина дает России 48 часов на ответ. Если Москва не предоставит данные или они покажутся Киеву ”недостаточными или ненадлежащими”, украинская сторона обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает в том числе инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.

Лидеры западных стран, в частности США, в последние месяцы говорят о наращивании российских войск у украинской границы, напоминает РБК.

Они считают, что Россия готовится к вторжению в соседнюю страну. Москва утверждает, что не имеет агрессивных планов по отношению к Киеву, и называет передвижение войск по своей территории внутренним делом.

Одиннадцатого января на фоне обострения отношений со странами НАТО Россия начала учения в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в Смоленской области. В маневрах были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и штатное стрелковое вооружение.

Позже российское Минобороны объявило о плановой проверке боеготовности сил Западного военного округа, по окончании которой войска и авиация вернулись в места базирования. Кулеба после этого заявил, что объявление об отводе российских войск — позитивный сигнал, но Киеву нужно больше информации.