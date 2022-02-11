Украина дала России 48 часов на разъяснение ”военной деятельности” на границе
Украина запросила у России объяснений по поводу военной деятельности у границ страны, а также в Крыму, сообщил в Twitter глава МИДа Дмитрий Кулеба.
”Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа”, — написал он. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также ”наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие”, заявил дипломат.
Кулеба добавил, что Украина дает России 48 часов на ответ. Если Москва не предоставит данные или они покажутся Киеву ”недостаточными или ненадлежащими”, украинская сторона обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает в том числе инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.
Лидеры западных стран, в частности США, в последние месяцы говорят о наращивании российских войск у украинской границы, напоминает РБК.
Они считают, что Россия готовится к вторжению в соседнюю страну. Москва утверждает, что не имеет агрессивных планов по отношению к Киеву, и называет передвижение войск по своей территории внутренним делом.
Одиннадцатого января на фоне обострения отношений со странами НАТО Россия начала учения в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в Смоленской области. В маневрах были задействованы около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3 и штатное стрелковое вооружение.
Позже российское Минобороны объявило о плановой проверке боеготовности сил Западного военного округа, по окончании которой войска и авиация вернулись в места базирования. Кулеба после этого заявил, что объявление об отводе российских войск — позитивный сигнал, но Киеву нужно больше информации.
В феврале Минобороны объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов. Россия распространила уведомление (NOTAM) для пилотов самолетов, предупредив, что на время учений закрывает воздушное пространство над некоторыми районами Азовского и Черного морей. Украинский МИД заявил, что Россия под предлогом учений блокирует судоходство в Черном и Азовском морях. Министр обороны страны Алексей Резников обвинил Москву в том, что она реализует тактику ”ползучей оккупации” у берегов Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному морскому праву.
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