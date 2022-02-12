Путь к сердцу будущего работника закладывается еще в гимназии

В обществе есть разные мнения о сланцевой промышленности. Дебаты о будущем отрасли не смолкают. Но пока идут все эти дискуссии и споры, VKG продолжает развивать химическое производство и активно занимается поисками и исследованием новых бизнес-направлений. По словам руководителя по персоналу Viru Keemia Grupp Теа Алликмяэ, большая работа проводится во имя того, чтобы лучшие молодые специалисты реальных специальностей, от студентов ИТ до инженеров, не разлетались по разным странам мира, а видели и понимали, что хорошие возможности самореализации есть совсем рядом — в своей родной стране, в родном уезде, в концерне Viru Keemia Grupp.

Мы уже не один год вносим вклад, поддерживая молодежь, отдающую предпочтение точным наукам и обучающуюся на гимназической ступени. У нас целый ряд проектов, которые пробуждают, углубляют и поддерживают у школьников интерес к реальным предметам. Но как сделать так, чтобы молодой человек, заинтересовавшийся миром реальных предметов, поступивший в соответствующее профессиональное или высшее учебное заведение и, в конце концов, ставший хорошим специалистом в своей области, решил реализовать себя в химическом секторе?

„Сегодня молодежь предъявляет к работодателю очень высокие требования, и это касается не только вопросов заработной платы. Сумма, которая поступает на банковский счет, конечно же, не последний критерий при принятии решения, но и не первый. У образованного молодого человека к моменту выбора будущего места работы за плечами уже есть опыт прохождения нескольких практик, есть свое представление о том, на каком предприятии он хотел бы работать и реализовывать свои знания, он также знает, насколько важна для него возможность карьерного роста. Если предприятие предлагает потенциальное развитие, многообразие, хорошие условия труда и интересные вызовы, это предприятие аттрактивно как для молодых специалистов, так и для опытных работников со стажем”, — делится Теа.