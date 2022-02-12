Путь к сердцу будущего работника закладывается еще в гимназии
В обществе есть разные мнения о сланцевой промышленности. Дебаты о будущем отрасли не смолкают. Но пока идут все эти дискуссии и споры, VKG продолжает развивать химическое производство и активно занимается поисками и исследованием новых бизнес-направлений. По словам руководителя по персоналу Viru Keemia Grupp Теа Алликмяэ, большая работа проводится во имя того, чтобы лучшие молодые специалисты реальных специальностей, от студентов ИТ до инженеров, не разлетались по разным странам мира, а видели и понимали, что хорошие возможности самореализации есть совсем рядом — в своей родной стране, в родном уезде, в концерне Viru Keemia Grupp.
Мы уже не один год вносим вклад, поддерживая молодежь, отдающую предпочтение точным наукам и обучающуюся на гимназической ступени. У нас целый ряд проектов, которые пробуждают, углубляют и поддерживают у школьников интерес к реальным предметам. Но как сделать так, чтобы молодой человек, заинтересовавшийся миром реальных предметов, поступивший в соответствующее профессиональное или высшее учебное заведение и, в конце концов, ставший хорошим специалистом в своей области, решил реализовать себя в химическом секторе?
„Сегодня молодежь предъявляет к работодателю очень высокие требования, и это касается не только вопросов заработной платы. Сумма, которая поступает на банковский счет, конечно же, не последний критерий при принятии решения, но и не первый. У образованного молодого человека к моменту выбора будущего места работы за плечами уже есть опыт прохождения нескольких практик, есть свое представление о том, на каком предприятии он хотел бы работать и реализовывать свои знания, он также знает, насколько важна для него возможность карьерного роста. Если предприятие предлагает потенциальное развитие, многообразие, хорошие условия труда и интересные вызовы, это предприятие аттрактивно как для молодых специалистов, так и для опытных работников со стажем”, — делится Теа.
Для реализации долгосрочных планов нам нужно больше специалистов самого высокого уровня — инженеров, ученых и рабочих, владеющих сложными технологиями. Тех, кто способен адаптироваться к быстро меняющейся среде, предлагать исследовательские проекты, разрабатывать умные решения, создавать новые технологии, и при этом решать проблемы, связанные с изменением климата. ”Это не простая задача, требования очень высоки, но от них в значительной степени зависит дальнейшее развитие всей отрасли. Мы не можем надеяться, что работники, которые нам так нужны, возникнут сами собой. Поэтому мы постоянно ищем возможности и места, чтобы направить молодых людей в наш сектор и вырастить смену специалистов, которые не просто обладают необходимыми знаниями, но и проявляют глубокий интерес к инновациям, к сектору и ко всей этой области в целом, которые хотят делать карьеру именно в сланцевой отрасли. Однако лучший способ вырастить смену — это тесное и систематическое сотрудничество с образовательными и исследовательскими учреждениями. Мы начинаем с первых образовательных уровней и планомерно идем до самых верхних”, — говорит Алликмяэ.
Сотрудничество и поддержка со школой скамьи
Концерн Viru Keemia Grupp, являющийся членом Центрального союза работодателей Эстонии, на протяжении десятилетий поддерживает профессиональное образование, направляя свои основные усилия на поддержку именно местной молодежи и предоставление ей более широких образовательных возможностей.
Сотрудничество с вузами и стипендии
Вместе с Вирумааским колледжем Таллиннского технического университета мы создали новые учебные программы и обновили существующие, исходя из потребностей и требований сланцевой и химической промышленности. С 2003 года мы мотивируем наиболее успешных студентов Таллиннского технического университета к получению профессий, необходимых отрасли. Дважды в год мы присуждаем лучшим студентам стипендии, тем самым подчеркивая, что мы ожидаем, что в будущем молодые специалисты пополнят наши ряды. С прошлого года мы учредили еще одну стипендию для тех первокурсников Вирумааского колледжа, кто закончил гимназию с золотой или серебряной медалью. Годовой стипендиальный фонд концерна составляет 13 100 евро.
В 2021 году Viru Keemia Grupp подписала договор о сотрудничестве с Йыхвиской школой технологий kood / Jõhvi, тем самым вступив в ряды организаций, поддерживающих этот уникальный для Эстонии проект. Это сотрудничество, которое принесет пользу как будущим специалистам, так и VKG как будущему работодателю. Несомненное преимущество VKG заключается в том, что у концерна есть возможность предоставить места для стажировки на современном крупном промышленном предприятия, благодаря которой студенты получают представление о применении полученных знаний в реальных производственных процессах.
Разнообразные возможности прохождения практики
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Двери VKG всегда открыты для студентов профессиональных и высших учебных заведений, обучающихся самым разным специальностям: механика, автоматика, энергетика, геотехнология, технологии окружающей среды, химические технологии, бизнес и информационные технологии. Чем раньше они приходят на практику, тем лучше, потому что в Viru Keemia Grupp теория становится реальностью, слова из книг — реальными делами. Разумеется, последние два года внесли коррективы в прохождение практики, но ситуация выправляется, что позволяет нам вновь быть активными. ”Мы активно участвуем в организовываемых профессиональными училищами и вузами мероприятиях, цель которых прежде всего в том, чтобы познакомить работодателей и будущих практикантов, дать возможность показать себя и завязать первые контакты. Мы также уже ни один год участвуем в ярмарке Таллиннского технического университета „Ключ к будущему””, — говорит Теа и добавяет, что процесс вербовки на самом деле начинается еще на стадии работы с практикантами. — Практика дает хорошую возможность заметить способных, заинтересованных и целеустремленных молодых людей, тех, кто работает с огоньком, кто полон энергии, и у кого множество мыслей и идей”. В год практику на предприятиях концерна проходит более полусотни студентов.
Программа для гимназистов STEM
В сотрудничестве с другими местными промышленными предприятиями мы уже много лет проводим факультативные занятия STEM (от англ. ”Наука, технология, инженерия, математика”) в Йыхвиской гимназии. Мы участвуем в организации обучающего курса STEM, потому что хотим показать молодежи, что есть интересные и инновационные компании в их родном регионе, где молодые люди, желающие получить инженерное образование, могут делать карьеру и реализовывать свои карьерные амбиции. В конце лекций мы всегда дакм молодым людям советы по поводу будущего выбора профессии и приглашаем их вернуться в VKG в качестве сертифицированных инженеров.
Команда гимназистов Ида-Вирумаа участвует в престижном ”Соревновании пяти школ”. Десять лет назад благодаря инициативе Viru Keemia Grupp ида-вирумааские ребята стали участвовать в состязании лучших по реальным предметам школьников страны. С тех пор мы регулярно отправляем на эти состязания лучших гимназистов защищать честь региона. Мы поддерживаем, вдохновляем и поощряем интерес местных ребят к изучению реальных предметов и точных наук, тем самым внося свой вклад в их будущее развитие.
Обучающая программа ”Учись и работай”
Уникальный проект, который мы реализуем совместно с Центром профессионального образования Ида-Вирумаа. Программа ”Учись и работай!” — это сочетание работы и учебы, в результате чего учащиеся получают теоретические знания и тут же имеют возможность применять их на практике. С участниками проекта заключаются трудовые договоры и на протяжении всего курса их работа оплачивается. По окончании полугодового интенсивного курса теории и практики участники программы получают специальность ”оператор химических процессов” и становятся квалифицированными работниками предприятия.
Традиционные ”Дни рабочей тени” позволяют гимназистам своими глазами увидеть, как работают специалисты в разных областях. Мы всегда были рады принимать у себя школьников и делали все возможное, чтобы полученный опыт запомнился им как положительный. Без сомнения кому-то из старшеклассников в этот день удается увидеть наш сектор совершенно по-новому, и есть шанс, что они пронесут свой интерес к химической промышленности через всю жизнь.
Инициатива ”С собой на работу”
Мы хотим объяснить детям, и чем раньше, тем лучше, что представляет собой переработка сланца, и насколько разнообразна химическая отрасль. Это прекрасная возможность заглянуть в мир промышленности и на рабочие места родителей — сотрудников концерна.
Наш активный вклад был не раз отмечен и партнерами и министерством. В прошлом году Министерство образования и науки отметило усилия VKG в рамках программы ”Успех и действие” (Edu ja Tegu) в категории ”Предприятие года, способствующее развитию предпринимательства и профессионального обучения” за планомерное и многолетнее сотрудничество с образовательными учреждениями.
”Благодарим всех наших партнеров за плодотворное и приятное сотрудничество, открытость, конструктивность и гибкость. Спасибо молодежи, которую интересуют ”немодные специальности”, которая хочет получить образование, развиваться и приобретать новые знания, дающие возможность изменить будущее. Надеемся, что взаимовыгодное и приятное сотрудничество продлится еще долгие годы”, — подытожила Теа Алликмяэ.
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры ”Успех и действие” поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при присоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе ”Предприимчивая школа”. Программу ”Успех и действие” реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.