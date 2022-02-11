Другие виды
11.02.2022, 17:29

Олимпийская чемпионка ушла под лёд на реке в Москве

 (1)
Федерация легкой атлетики это опровергает
Ирина Привалова
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова провалилась под лед неподалеку от московской станции метро "Фили", пишет телеграм-канал 112.

Спортсменку увидели сотрудники поисково-спасательной службы и помогли выбраться из воды. Женщину с сильным переохлаждением госпитализировали.

На Олимпийских играх 2000 года Ирина Привалова выиграла золото в беге на 400 метров с барьерами, в разные годы завоевала еще три олимпийских награды, была чемпионкой мира, до сих пор является рекордсменкой своей страны в 7 дисциплинах (включая дистанции на 100 и 200 м). В последнее время она — член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Пресс-менеджер Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко опровергла данную информацию в своих соцсетях: "Ирина Привалова не проваливалась под лёд, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация".

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии