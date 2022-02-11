Олимпийская чемпионка ушла под лёд на реке в Москве

На Олимпийских играх 2000 года Ирина Привалова выиграла золото в беге на 400 метров с барьерами, в разные годы завоевала еще три олимпийских награды, была чемпионкой мира, до сих пор является рекордсменкой своей страны в 7 дисциплинах (включая дистанции на 100 и 200 м). В последнее время она — член Президиума Всероссийской Федерации легкой атлетики.