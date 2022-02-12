Зачем нам финансовая грамотность?

На время забыв о стрессе (который даже стимулирует действовать, если длится не слишком долго, однако может вызывать необратимые последствия для здоровья, если он носит продолжительный и постоянный характер), люди решают описанные неожиданные ситуации, как правило, беря кредита. Это в свою очередь создает финансовую нагрузку, влияющую на финансовое положение, которое и так не идеально, ведь если денег не было до взятия кредитного обязательства, то тем более сложно что-то откладывать в ситуации, когда ежемесячно необходимо тратить еще больше.

Некоторые люди не знают основ финансовой грамотности или не применяют их. Это происходит по разным причинам. Вне зависимости от них следует констатировать, что такая манера поведения рано или поздно приводит к тому, что приходится потратить сразу большую сумму денег, и такая ситуация не стучит вежливо в двереь и не спрашивает, подходящий ли сейчас момент. Речь может идти, например, о больших расходах на лечение зубов или оплату электричества, а также о необходимости починить или купить новый незаменимый бытовой прибор. В худшем случае сложная ситуация резко возникает в результате урезания заработной платы или потери рабочего места.

Финансовая грамотность — это умение обращаться со своими деньгами с умом: умеренно копить их и при необходимости разумно тратить. Финансовая грамотность необходима в повседневной жизни всем людям, независимо от их возраста, местожительства, наличия детей, раннего интереса или его отсутствия. Финансовая грамотность не ограничивается лишь способностью сравнивать инвестиционные возможности — она необходима нам при выборе товара в продуктовом магазине, при накоплении денег на путешествие и при принятии решения о покупке или аренде следующего жилья.

В течение последних лет финансовая грамотность все быстрее обосновывалась в умах людей благодаря пенсионной реформе, а также происходящему на бирже, где все большее число предприятий публично привлекает денежные средства и численность инвесторов растет.

Еще труднее как в финансовом, так и в эмоциональном плане становится тогда, когда кредитов много и человек пытается залатать дыры в кошельке, беря дополнительные кредиты. Зачастую такие проблемы начинаются с одной незначительной рассрочки или с малого кредита. Да, рассрочка — это тоже кредит, причем с весьма высокой процентной ставкой! Иногда люди не хотят заниматься кредитной нагрузкой или говорить о ней, и хотя прятанье головы в песок в краткосрочной перспективе работает как пластырь, на самом деле решительные шаги следует предпринимать уже в момент возникновения проблем. До взятия кредита следует подумать, в частности, о том, что можно было бы изменить в своих нынешних потребительских привычках, чтобы обслуживание кредита не повлекло за собой дополнительный стресс. Так ли уж нужен тот или иной кредит, или, может быть, можно найти иное решение?

Финансовая грамотность необходима сегодня и будет необходима в будущем

Ответственность людей при планировании своих финансовых дел растет, чему способствуют, в частности, добровольные пенсионные ступени, сокращающиеся социальные гарантии и старение населения. Столпом первой пенсионной ступени являются на данный момент работающие люди, за счет уплачиваемого которыми социального налога выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Демографическая картина Эстонии свидетельствует о том, что с течением времени людей трудоспособного возраста становится все меньше по сравнению с пенсионерами, что в свою очередь ведет к повышению налогов или росту ответственности при планировании выхода на пенсию. По достижении пенсионного возраста уже поздно думать о том, что можно было сделать лучше.