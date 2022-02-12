Зачем нам финансовая грамотность?
В течение последних лет финансовая грамотность все быстрее обосновывалась в умах людей благодаря пенсионной реформе, а также происходящему на бирже, где все большее число предприятий публично привлекает денежные средства и численность инвесторов растет.
Финансовая грамотность — это умение обращаться со своими деньгами с умом: умеренно копить их и при необходимости разумно тратить. Финансовая грамотность необходима в повседневной жизни всем людям, независимо от их возраста, местожительства, наличия детей, раннего интереса или его отсутствия. Финансовая грамотность не ограничивается лишь способностью сравнивать инвестиционные возможности — она необходима нам при выборе товара в продуктовом магазине, при накоплении денег на путешествие и при принятии решения о покупке или аренде следующего жилья.
Последствия финансовой безграмотности
Некоторые люди не знают основ финансовой грамотности или не применяют их. Это происходит по разным причинам. Вне зависимости от них следует констатировать, что такая манера поведения рано или поздно приводит к тому, что приходится потратить сразу большую сумму денег, и такая ситуация не стучит вежливо в двереь и не спрашивает, подходящий ли сейчас момент. Речь может идти, например, о больших расходах на лечение зубов или оплату электричества, а также о необходимости починить или купить новый незаменимый бытовой прибор. В худшем случае сложная ситуация резко возникает в результате урезания заработной платы или потери рабочего места.
На время забыв о стрессе (который даже стимулирует действовать, если длится не слишком долго, однако может вызывать необратимые последствия для здоровья, если он носит продолжительный и постоянный характер), люди решают описанные неожиданные ситуации, как правило, беря кредита. Это в свою очередь создает финансовую нагрузку, влияющую на финансовое положение, которое и так не идеально, ведь если денег не было до взятия кредитного обязательства, то тем более сложно что-то откладывать в ситуации, когда ежемесячно необходимо тратить еще больше.
Еще труднее как в финансовом, так и в эмоциональном плане становится тогда, когда кредитов много и человек пытается залатать дыры в кошельке, беря дополнительные кредиты. Зачастую такие проблемы начинаются с одной незначительной рассрочки или с малого кредита. Да, рассрочка — это тоже кредит, причем с весьма высокой процентной ставкой! Иногда люди не хотят заниматься кредитной нагрузкой или говорить о ней, и хотя прятанье головы в песок в краткосрочной перспективе работает как пластырь, на самом деле решительные шаги следует предпринимать уже в момент возникновения проблем. До взятия кредита следует подумать, в частности, о том, что можно было бы изменить в своих нынешних потребительских привычках, чтобы обслуживание кредита не повлекло за собой дополнительный стресс. Так ли уж нужен тот или иной кредит, или, может быть, можно найти иное решение?
Финансовая грамотность необходима сегодня и будет необходима в будущем
Ответственность людей при планировании своих финансовых дел растет, чему способствуют, в частности, добровольные пенсионные ступени, сокращающиеся социальные гарантии и старение населения. Столпом первой пенсионной ступени являются на данный момент работающие люди, за счет уплачиваемого которыми социального налога выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. Демографическая картина Эстонии свидетельствует о том, что с течением времени людей трудоспособного возраста становится все меньше по сравнению с пенсионерами, что в свою очередь ведет к повышению налогов или росту ответственности при планировании выхода на пенсию. По достижении пенсионного возраста уже поздно думать о том, что можно было сделать лучше.
Развивающаяся финансовая среда благоприятствует в том числе и людям с высоким уровнем финансовой грамотности. На рынке появляются новые финансовые продукты и услуги, доступность которых повышается в таком же или ускоренном темпе. Для того чтобы понимать их суть и заставлять их работать на себя, важно знать основы финансовой грамотности: например, если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то чутье не обманывает. Для получения высокой доходности нужно брать на себя повышенный риск, в случае чего вероятность потери своих денег соответственно возрастает.
В условиях жесткой конкуренции для потребителя создаются более выгодные и более удобные возможности следить за своими финансовыми делами и инвестировать желаемую сумму денег, но и в случае них нужно понимать, какие деньги следует вкладывать. В инвестировании можно легко разочароваться, если вложить все имеющиеся свободные средства, а затем обнаружить, что какая-то неожиданность требует продажи инвестиции. Если рыночная цена в конкретный момент не благоприятна для совершения продажи, следует смириться с небольшим размером суммы, если поначалу инвестиция не принесла ожидаемого дохода, и считать, что в краткосрочной перспективе не удалось достичь изначальной цели — увеличения объема денег.
Финансовая грамотность необходима всем
Таким образом, принимать разумные решения в отношении своих денег необходимо всем людям, которые хотят жить хорошо как сегодня, так и в будущем. Причины могут заключаться, например, в исключении долгов и желании идти в ногу с инновациями, но самая главная причина — это, пожалуй, личная удовлетворенность. Если человек будет откладывать решение финансовых вопросов, его уровень стресса может расти, так как он будет беспокоиться о том, чтобы обеспечить себе средства к существованию, и о завтрашнем дне, что в свою очередь будет снижать его продуктивность на работе и создавать напряжение в его отношениях с семьей и друзьями. Человек должен учиться обращаться с деньгами разумно и мыслить предприимчиво уже с детства; школа и семья должны сотрудничать в этом вопросе. Для этого Министерство финансов и Департамент по делам образования и молодежи разработали учебные материалы, которые можно использовать в школах и дома.
Если каждый из нас будет стараться лучше разбираться в финансовых делах, копить денежные средства на будущее и понемногу инвестировать на старость, то жители нашей страны будут становиться счастливее. Чем выше уровень финансовой грамотности, тем больше радости!
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