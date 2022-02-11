"Нет войне в Украине". Скелетонист совершил политический акт прямо во время соревнований

В итоге олимпийским чемпионом стал немец Кристофер Гротер, серебро тоже у немца Акселя Юнгка, а бронзу сенсационно выиграл китаец Венгханг Ян, оттеснив с пьедестала россиянина Александра Третьякова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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