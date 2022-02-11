11.02.2022, 16:31
"Нет войне в Украине". Скелетонист совершил политический акт прямо во время соревнований
Фото: Scanpix
Украинец Владислав Гераскевич показал мини-плакат с политическим лозунгом "Нет войне в Украине" после своей попытки в финальном этапе по скелетону на Олимпийских играх в Пекине.
После четвертой попытки Гераскевич идет на третьем с конца месте.
В итоге олимпийским чемпионом стал немец Кристофер Гротер, серебро тоже у немца Акселя Юнгка, а бронзу сенсационно выиграл китаец Венгханг Ян, оттеснив с пьедестала россиянина Александра Третьякова.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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