Оба эстонских прыгуна с трамплина вышли в следующий раунд соревнований

Оба эстонских прыгуна вышли в финал. Артти Айгро улетел на 117 метров, а Кевин Мальцев — на 113. Но оба получили снижение итоговой оценки за технические помарки при исполнении прыжка.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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