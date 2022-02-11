11.02.2022, 14:01
Оба эстонских прыгуна с трамплина вышли в следующий раунд соревнований
Фото: Scanpix
На Олимпийских играх в Пекине состоялась квалификация у прыгунов с большого (140 метров) трамплина.
Оба эстонских прыгуна вышли в финал. Артти Айгро улетел на 117 метров, а Кевин Мальцев — на 113. Но оба получили снижение итоговой оценки за технические помарки при исполнении прыжка.
Лучший результат показал норвежец Мариус Линдвик — 136,4 балла. Россиянин Данил Садреев — на пятом месте.
Финальная квалификация и гранд-финал соревнований — 12 февраля, в субботу, в 13:00 по таллиннскому времени.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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