Сестринская компания CityBee выведет на эстонский рынок новую услугу по аренде авто

Компания Modus Group начала свою деятельность в 2017 году и через несколько месяцев намерена представить свои услугу по аренде авто и в Эстонии. Глава отдела Urban Bee Лукас Юркшайтис, сообщил, что Эстонию они выбрали потому, что здесь не имеется аналогичной услуги и проект CtyBee был успешным.

”В Эстонии уже есть довольно большое сообщество, которое использует сервис каршеринга CityBee. Это важно для нас, потому что, как и в Литве, в Эстонии MyBee будет частью приложения CityBee и станет привлекательной альтернативой для тех пользователей, которые заинтересованы в дополнительных возможности каршеринга", — сообщил Юркшайтис в пресс-релизе.

В первом полугодии компания сдала в аренду 500 автомобилей, из них 29 электромобилей. По словам представителя MyBee, люди предпочитают каршеринг, потому что это просто и удобно. ”Нет необходимости заполнять различные документы, заключать договоры лизинга, и вы получаете автомобиль в тот же день. Более половины клиентов MyBee продолжили пользоваться услугами аренды после первого месяца”.

В автопарк компании входят автомобили марок Toyota, Alfa Romeo, Opel, Hyndai, VW, Ford, Nissan. В будущем планируется предлагать услугу коммерческой аренды.

Самая дешевая аренда автомобиля, которая сейчас предлагается в Вильнюсе, это аренда Toyota Yaris с ежемесячной оплатой 197 евро при условии внесения максимального залога. Ежемесячный платеж зависит от первого взноса и ограничения по пробегу. При взятии в аренду необходимо внести плату в размере от 1000 до 4000 евро, которая не возвращается. Эта сумма высчитывается из ежемесячной арендной платы.

Если более внимательно изучить ситуацию, то выходит, что на самом деле дешевле арендовать автомобиль в представительстве.

Ежемесячная арендная плата, которую предлагает представительство за Toyota Yaris с двигателем в 1,5 литра в комплектации Active, составляет 165 евро в месяц. Выигрыш — почти 45 евро в месяц.

MyBee же каждый месяц просит на покрытие текущих расходов: