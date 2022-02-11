11.02.2022, 07:30
Великий Шон Уайт не смог выиграть на своей пятой Олимпиаде и завершил карьеру в слезах
Фото: Scanpix
35-летний американец Шон Уайт, трехкратный олимпийский чемпион, занял четвертое место в дисциплине сноуборда "хафпайп". Сразу после последней попытки он расплакался и объявил об окончательном завершении карьеры.
Уайт выигрывал золото в Туине-2006, Вакувере-2010 и Пхенчхане-2018. Лишь в Сочи-2014 он остался вне призовой тройки.
История из Сочи повторилась и в Пекине — 2,25 балла не хватило Шону, чтобы выиграть медаль. В финале перед последней попыткой трехкратный олимпийский чемпион шел четвертым, но в ней грубо ошибся, упал — и не смог ничего улучшить.
Результаты финала:
1. Хирано Аюму (Япония)
2. Джеймс Скотти (Австралия)
3. Ян Шеррер (Швейцария)
4. Шон Уайт (США)