Великий Шон Уайт не смог выиграть на своей пятой Олимпиаде и завершил карьеру в слезах

Уайт выигрывал золото в Туине-2006, Вакувере-2010 и Пхенчхане-2018. Лишь в Сочи-2014 он остался вне призовой тройки.

История из Сочи повторилась и в Пекине — 2,25 балла не хватило Шону, чтобы выиграть медаль. В финале перед последней попыткой трехкратный олимпийский чемпион шел четвертым, но в ней грубо ошибся, упал — и не смог ничего улучшить.