Опять?! Допинг-проба Валиевой дала положительный результат и теперь дело за судом CAS

Камилла Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года и может быть дисквалифицирована. Но может и пронесет — содержание запрещенного вещества, триметазидина, крайне мало и часто бывают только условные наказания, тем более, что до и после Камила сдавала только чистые пробы.

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, о котором антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение.

Спортсменка опротестовала решение о временном отстранении 9 февраля. Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение, что позволило Валиевой продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна выступить (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)”, — говорится в релизе ITA.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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