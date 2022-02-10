Путин объяснился по поводу фразы "терпи, моя красавица"

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе не переходил на личности", — сказал Путин на пресс-конференции в Кремле после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в адрес Путина прозвучали упреки в том, что процитированное им выражение носит как минимум сексистский характер.

"Красная плесень" или частушка?

Пятичасовые переговоры Путина с Макроном проходили в понедельник, 7 февраля, и закончились уже ночью. Главной темой был кризис вокруг Украины. После переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции.

И Путин, и Макрон говорили о том, что нужно полностью выполнить Минские договоренности, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

"Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать [Минские соглашения], то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений", — сказал Путин.

"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится", — добавил президент.

Журналисты, как и президент Украины и другие политики, обратили внимание на эту ремарку, заподозрив в ней сексуальный подтекст.

На следующее утро корреспондент агентства Франс пресс спросила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не мог бы он объяснить, что имел в виду Путин.

"Некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом", — сказала она. "Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательство и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", — ответил на это Песков.

Журналистка попросила уточнить, знаком ли Путин с творчеством группы "Красная плесень". Песков ответил отрицательно и предположил, что Путину в голову эта фраза могла прийти из русского фольклора. "Красная плесень" — панк-рок-группа, исполнявшая песни матерного содержания, а также куплеты, частушки, сказки, стихи и анекдоты.