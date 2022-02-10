У семьи Назарбаева обнаружили роскошные дворцы в Германии

"Все это принадлежит членам одной семьи. Той самой семьи, если вы понимаете, о чем я", — говорит намеками собеседник DW, некогда работавший в структурах казахстанских инвесторов в Баден-Бадене. Он понижает голос, словно боясь, что его услышат посторонние. "Все сделано с президентским размахом", — говорит он, настаивая на анонимности.

Кроме поместья Зеелах, казахам принадлежат, как выяснила DW, еще три объекта недвижимости в регионе, в том числе два исторических памятника — построенная в начале ХХ-го века в стиле историзма вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхёе (Schlosshotel Bühlerhöhe). В общей сложности в виллы и гостиницы были вложены более 100 миллионов евро.

Обустройство элитного поместья длилось почти десятилетие и завершилось два года назад. Цена вопроса — 60 миллионов евро. Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции поместья, был поэтапно увеличен уставной капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеелах. "Денег они не жалели", — поделился с DW один из причастых к реконструкции. О каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии, рассказывает собеседник. "Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро", — недоумевает он.

В 19-м веке Зеелах был летней резиденцией известного русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Но то, что здесь сегодня, аристократу даже не снилось. Новые хозяева из Казахстана , отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним — роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном видно даже на снимках из космоса.

Фрески, роскошные люстры, потолки из ценных пород дерева, искусная лепнина — внутреннее убранство дворца Зеелах в Баден-Бадене потрясает. Те немногие, кому приходилось бывать в поместье, в один голос говорят: это — самое впечатляющее из того, что было сделано за деньги мультимиллионеров из стран бывшего СССР.

Цхай — человек непубличный, в открытых источниках даже невозможно найти его фотографию. Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро в "казахскую" империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях.

В этом уникальном своей архитектурой и месторасположением вблизи национального парка отеле в свое время любил отдыхать первый канцлер современной Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). 20 лет назад это место полюбилось и украинскому экс-президенту Леониду Кучме , после чего в 2010 году его бывший управляющий делами Игорь Бакай купил гостиницу через офшорные компании. В 2013 году Бакай обанкротился, а исторический отель у него выкупил казахстанский бизнесмен Яков Цхай — владелец ряда нефтяных компаний и миноритарный партнер Динары и Тимура Кулибаевых по бизнесу, в частности в сфере коммерческой недвижимости.

Тимур и Динара Кулибаевы, согласно Реестру прозрачности, являются в Германии конечными бенефициарами еще одной компании — Bühlerhöhe Castle Invest GmbH, владея ею через казахстанскую Mercury Properties. Этой компании принадлежат два отеля в Бюле, неподалеку от Баден-Бадена. Один из них — отель-замок Бюлерхёе — является памятником национального значения.

Ясность вносят поиски в немецких реестрах. Учредителем Schloss Seelach Invest GmbH — собственницы поместья Зеелах — является казахстанская компания Verus Praedium International, которая, в свою очередь, принадлежит компании "Кипрос" из Алматы. Окончательно все вопросы о собственниках снимает созданный в Германии несколько лет назад для борьбы с отмыванием денег Реестр прозрачности (Transparenzregister). Согласно выписке из этого реестра, которая есть в распоряжении DW, бенефициаром Schloss Seelach Invest GmbH является Тимур Кулибаев — зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , муж его средней дочери Динары.

В 2020 году, когда были закончены масштабные работы по реконструкции и обустройству поместья Зеелах, бизнесмен переписал этот объект, как свидетельствуют выписки из немецкого реестра компаний, на фирму Verus Praedium International Тимура Кулибаева.

Годом ранее Цхай уступил зятю и дочери экс-президента Назарбаева и исторический отель Бюлерхёе, переписав 90 процентов устаного капитала Bühlerhöhe Castle Invest GmbH на подконтрольный Кулибаевым Mercury Properties, а за собой сохранив лишь 10 процентов, показывают документы из немецких реестров. Кулибаевы и Цхай, к которым через Mercury Properties обратилась с вопросами DW, к моменту публикации не ответили на вопросы, в частности о том, на каких условиях состоялась переуступка немецких активов в пользу зятя и дочери Нурсултана Назарбаева. Немецкие гостиницы Mercury Properties на корпоративном сайте не упоминает в числе своих активов.

Вилла архитектора Штро расположена неподалеку от поместья Зеелах и реконструировалась одновременно с поместьем. Вилла оформлена на фирму Якова Цхая, но управляется тем же самым исполнительным директором, что и немецкие фирмы Кулибаевых

Немецкие виллы за нефтедоллары

Санжар Бокаев, известный в Казахстане политический обозреватель, не исключает чисто номинальной роли Якова Цхая в бизнесе и в операциях с немецкой недвижимостью, и говорит о высоких коррупционных рисках во взаимоотношениях крупных бизнесменов с семьей экс-президента. "Члены семьи Назарбаева и другие приближенные к нему люди приватизировали все, что касается добычи нефти и газа, а также руд и производства металла. В Казахстане всем известно, что без согласия Тимура Кулибаева невозможно зайти в любой сегмент нефтяного рынка", — отметил Бокаев в беседе с DW.