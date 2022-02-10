Латвия победила Россию и завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

За медали в эстафете по санному спорту боролись 14 команд. Главными фаворитами были представители Германии, завоевавшие на зимней Олимпиаде в санном спорте все золотые медали в личных соревнованиях. А на остальные комплекты медалей главными претендентами были команды Австрии, Латвии, Италии и России.

Перед выступлением команды из Латвии, лучший результат был у саночников из России. Саночники из Латвии долгое время уступали по времени сборной России. На заключительном этапе латвийский дуэт проехал лучше, чем россияне и смог гарантировать Латвии как минимум бронзовые медали.

Следующими стартовали австрийцы и показали результат лучше сборной Латвии, последними на старт вышли немцы. Сборная Германии ликвидировали гандикап и опередили Австрию на 0,9 секунды. Команда Германии в очередной раз стала олимпийским чемпионом в эстафете, а в Пекине немецкие саночники выиграли все 4 комплекта золотых медалей.

Саночники из Латвии завоевали первую медаль на Олимпиаде-2022. До этого лучшим результатом было четвертое место экипажа Ботс и Плуме.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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