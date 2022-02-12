МНЕНИЕ | В 2000-х возникла иллюзия, что Путин скоро изменит жизнь соплеменников в Эстонии

В 1994-95 году остро встала проблема недовольства статусом безгражданства, слишком многие не были к нему психологически готовы. Благодаря активному участию РФ и ОБСЕ, дополненный статус обладателей серых паспортов давал немало возможностей: участвовать в местных выборах (в отличие от Латвии) и получить постоянный вида на жительство. Это создало иллюзию заинтересованности России в делах эстонских соотечественников. Приход в 2000-ом году к власти Путина с его риторикой ”Россия встает с колен после распада СССР” усилил надежду на помощь исторической родины у десятков тысяч обладателей российских и ”серых” паспортов.

Подготовка к частичному преподаванию в русских гимназиях на эстонском языке (1997-2007) стала потерянным временем для большинства гимназий и семей. Еще несколько лет одни надеялись на спасителей-центристов, другие — на Евросоюз , третьи жили в ожидании чуда или триумфального возрождения России . Переломным стал 2012 год, когда центристы сделали неудачную попытку отсрочить в шести русских гимназиях преподавание на эстонском. Для многих это стало крахом последних надежд, началом прозрения и прощания с иллюзиями. Существенное количество родителей начали отдавать своих чад в эстонские школы и детсады, прозревать по поводу Центристской Партии.

В первый момент после восстановления независимости значительная часть местных русских верила, что Советский Союз восстановится ”через месяц”. К моменту окончания в 1996 году срока действия советских паспортов до 50 тысяч русских не имели легальных эстонских документов. Сто тысяч русскоязычных эстоноземельцев впали в крайность и в массовом порядке приняли гражданство РФ. Получение ”серого паспорта” было для многих относительно осмысленным и даже лояльным к Эстонии выбором. Наряду с действиями РФ влияние на выбор родителей в области образования первое время имели местные русские ”соотечественники”, а также многословные и неконкретные центристы, электорально удачно использовавшие растерянность русских: даже исторической родине не нужны.

Одновременно с описанными процессами в стране протекала нормальная жизнь: многие русскоязычные сразу стали интегрироваться, вплоть до получения гражданства. Они изучали язык, находили себя в экономической и общественной жизни Эстонии. Немало тех, кто сами часто плохо владея эстонским, не жалели сил и средств, чтобы дать детям хорошее образование, найти возможность дополнительно заниматься эстонским, да и просто ориентировали своих детей на интеграцию в эстонское общество. В 2008 году произошло важное изменение — число натурализованных граждан превысило число лиц без гражданства. Обращаю внимание, что среди русскоязычных жителей много украинцев, белорусов, поляков, литовцев, татар, евреев, среди которых никогда не было антиэстонских настроений. Описанные меньшинства наладили контакт с государством, активно работают их национально-культурные общества. У эстонского государства нет внешнеполитических проблем с их исторической родиной. Таких эстоноземельцев примерно 70-80 тысяч человек. Молодые русские тоже мало чем отличаются от представителей этой группы.

Иногда местные активисты ”Ночного дозора” с разницей в 3-4 минуты давали интервью, которые для местных и кремлевских СМИ существенно отличались. Российская часть была явно провокационной. Анализируя влияние пропаганды с Востока, необходимо иметь ввиду, что даже когда РФ приняло решение сократить транзит через Эстонию, означавшее потерю работы тысячами русских докеров и железнодорожников, ориентированные на Россию местные жители оправдывали эти действия, считая виновником своих бед эстонскую власть.

Ослабло стремление интегрироваться в местную социально-политическую жизнь, в том числе — изучать государственный язык. Возникла иллюзия, что Путин скоро изменит жизнь соплеменников в Эстонии. Это негативно повлияло на подготовку русских гимназий к переходу на частичное преподавание на эстонском, как учителей, так и учеников. Многие ждали отмены перехода или его существенной корректировки. Пик антиэстонских настроений среди местных русских пришелся на 2007 год, как обида на известные решения по ”бронзовому солдату”. Российские СМИ несколько месяцев целенаправленно проводили антиэстонскую кампанию.

Картина настроений русскоязычных жителей Эстонии в настоящий момент

Многие русские уже в 1990-х сделали свой самостоятельный выбор в пользу интеграции. Доверяют эстонским СМИ, много информации черпают из интернета. Немало и ставших гражданами РФ, которых произошедшие изменения в стране ни в чем не убедили. Их представители доверяют только официальным источникам информации РФ. Большая часть представителей этой группы уже на пенсии и не пользуются интернетом. Обе эти группы давно выработали свою позицию, в том числе, в части образования детей или внуков, — а это не менее половины русскоязычных в стране.

Принципиальное влияние имеет образ жизни русских жителей 35-45 лет, которые стали критически важной частью общества. Они редко ассоциируют себя с исторической родиной, серьезно относятся к госязыку, делают карьеру в эстонском бизнесе и общественном секторе. Много путешествуют и чувствуют себя прежде всего европейцами. Они ждут от государства инфраструктуру интеграции их детей, ведь более 70 процентов из них решили отправить детей в эстонские детсады и школы. Некоторые в молодости доверяли центристам, но при дальнейшей интеграции стали поддерживать другие партии, что привело к существенному падению поддержки ЦП среди русских в 2018-2020 году.

С оптимизмом о будущем

Надеюсь, что нынешняя противоречивая ситуация в местной политике не остановит течение естественных процессов. Живущие в стране неэстонцы еще сильнее осознают себя частью этой страны, для развития которой очень важно единство всех живущих здесь. Никому больше не придет в голову ожидать от соседней страны улучшения своей жизни. Я также надеюсь, что высокие рейтинги EKRE, пытающейся дезорганизовать и разъединить наше общество, это временное явление. Политическая жизнь в стране перестанет дрейфовать к безграничному популизму. Эстонское общество уже достаточно зрело, чтобы наладить правдивое информирование всех своих членов и успешно завершить реформирование образования.