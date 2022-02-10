ФОТО | Samsung представила новые телефоны серии Galaxy S22 и планшет с экраном больше ноутбука(1)
На виртуальной презентации технологическая компания Samsung представила свои новые телефоны серии S. Всего были показаны три модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, а также три планшета – Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Последний отличается особенно большим по меркам планшетов 14,6-дюймовым экраном.
”Как и в предыдущие годы, Ultra — самая мощная модель в нашей серии S. Однако в этом году Galaxy S22 Ultra отличается тем, что сочетает в себе лучшие функции телефонов серии Note и S. Ultra поставляется со встроенным стилусом S Pen, ранее доступным только в серии Note. Стилус размещен внутри устройства и пользоваться им намного удобнее по сравнению с серией S21, тогда как в случае S21 Ultra для использования стилуса приходилось использовать отдельный чехол с кармашком”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
По словам Аасма, в Эстонии и других странах мира сформировалось сообщество поклонников телефонов со стилусом S Pen, которое высоко ценит их функциональность, поэтому компании Samsung было важно продолжить предлагать это решение.
”В прошлом году в Эстонии мы наблюдали большой интерес к телефонам серии S, поэтому тем, кто действительно заинтересован, рекомендуем действовать быстро и заказать новую модель уже в рамках предварительной продажи”, — сказал Аасма.
Дизайн Galaxy S22 и S22+ напоминает прошлогодние телефоны Samsung серии S21, где размещение задних камер на левой стороне подчеркнуто специальным контуром. При этом края телефонов стали более квадратными. Galaxy S22 Ultra похож по дизайну на предыдущие телефоны серии Note благодаря дизайну с острыми углами и стилусу S Pen.
Самый большой Galaxy S22 Ultra располагает 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, средний Galaxy S22+ имеет 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, а самый маленький Galaxy S22 — 6,1-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. Экраны всех телефонов поддерживают частоту обновления 120 Гц, обеспечивая более плавный пользовательский опыт. Модель S22 Ultra может сбрасывать частоту обновления экрана до 1 Гц для экономии заряда батареи в ситуациях, когда быстрое обновление не требуется. Экраны всех телефонов в настоящее время являются единственными в мире, покрытыми совершенно новым стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus®+.
”В отношении экранов S22 Ultra и S22+ стоит подчеркнуть, что, кроме всего прочего, это чрезвычайно яркие дисплеи с максимальной яркостью 1750 нит, поэтому ими очень приятно пользоваться даже в яркий солнечный день”, — отметил Аасма.
На задней панели Galaxy S22 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная на 12 МП, основная на 108 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным увеличением и телеобъектив на 10 МП с 10-кратным увеличением. На задней стороне S22 и S22+ предусмотрены три камеры: сверхширокоугольная на 12 МП, основная на 50 МП и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным увеличением. Для увеличения изображения во всех телефонах используется решение Samsung Space Zoom, сочетающее в себе оптический и цифровой зум. S22 Ultra может поддерживает приближение до 100 раз ближе к объекту, а модели S22 и S22+ приближение до 30 раз.
В камерах телефонов особое внимание было уделено обновлению функций видео- и фотосъемки, особенно в условиях низкой освещенности. Камера S22 Ultra оснащена сенсором на 2,4 мкм, который пропускает в камеру больше света для достижения лучшего результата. Кроме того, камера покрыта специальным сверхпрозрачным стеклом, помогающим избежать появления бликов и других визуальных дефектов. В телефоне также есть приложение Expert RAW, позволяющее делать снимки RAW качества до 16 бит.
Все телефоны оснащены новым 4-нм процессором Samsung Exynos и обладают поддержкой Wi-Fi 6E. S22 Ultra имеет 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти для хранения файлов и другой информации. Модели S22 и S22+ имеют 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти для хранения данных.
Samsung Galaxy S22 Ultra отличается огромным аккумулятором на 5000 мАч, у S22+ емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а у S22 — 3700 мАч. S22+ и S22 Ultra также поддерживают быструю зарядку Samsung мощностью 45 Вт, которая за 30 минут заряжает устройства на как минимум 50%, а меньшая модель S22 поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.
В том, что касается программного обеспечения, все устройства поставляются с новой операционной системой Android 12 и новейшим пользовательским интерфейсом Samsung One UI 4.1. Samsung Knox защищает телефоны от вредоносных программ и вирусов. Для всех телефонов гарантируется до четырех поколений обновлений операционной системы Android.
Упаковка телефонов Galaxy S22 полностью изготовлена из переработанной бумаги. Компания Samsung также заключила партнерское соглашение с международными экологическими организациями, в рамках которого 20% кнопочных систем Galaxy S22 делаются из переработанного океанического пластика, а точнее из брошенных рыболовных сетей.
Новые смартфоны серии Galaxy S22 доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня и поступят в продажу 25 февраля.
Варианты расцветок:
- Samsung Galaxy S22 Ultra — фантомный черный, фантомный белый, зеленый, бордовый
- Samsung Galaxy S22 | S22+ — фантомный черный, фантомный белый, зеленый, розовое золото
”Пандемия сделала дистанционные обучение и работу чрезвычайно популярными. Например, продажи планшетов Samsung в Эстонии с начала пандемии выросли втрое, что свидетельствует о заметном спросе на них. Вот почему, выпуская новые планшеты серии Tab S8, мы хотим предложить особенно широкий спектр продуктов. Самая большая модель Ultra обладает отличным экраном для учебы и работы — он больше, чем у большинства ноутбуков, размер дисплея которых обычно составляет около 13 дюймов”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
Galaxy Tab S8 имеет 11-дюймовый экран с разрешением 2560x1600, а Galaxy Tab S8+ — 12,4-дюймовый экран с разрешением 2800x1752.
Экран планшетов Super AMOLED отличается высокой частотой обновления 120 Гц, а сами планшеты Galaxy — невероятно тонким краем толщиной всего 6,3 мм. В экран Tab S8 Ultra встроены две 12-мегапиксельные фронтальные камеры, обеспечивающие видео в разрешении 4K для высококачественных видеозвонков. Это широкоугольные камеры, чтобы в кадр помещалось больше объектов. Устройства также используют специальную технологию автоматического кадрирования, которая настраивает изображение с камеры в соответствии с находящимся в кадре объектом.
”Поэтому, даже если вы немного подвигаетесь по комнате, изображение с камеры будет двигаться вместе с вами”, — пояснил Аасма.
Устройства также оснащены тремя микрофонами для приема голоса со всех сторон и обладают специальной технологией шумоподавления, которая во время видеозвонков убирает раздражающие фоновые звуки и голоса других людей.
Tab S8 Ultral имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных, а при желании к устройству можно добавить карту памяти microSD объемом до 1 ТБ. Планшеты Tab S8 и Tab S8 + поставляются с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных, и к ним также можно добавить карту microSD объемом до 1 ТБ.
Все устройства поддерживают быструю зарядку Samsung мощностью 45 Вт, которая позволяет полностью зарядить аккумулятор устройства всего за 80 минут. Galaxy Tab S8 Ultra имеет аккумулятор емкостью 11 200 мАч, Tab S8 + — 10 090 мАч, а Tab S8 — 8 000 мАч.
Планшеты поставляются со стилусом Samsung S Pen, позволяющим делать заметки, рисовать или редактировать фотографии на экране.
Новые планшеты Galaxy Tab S8 доступны для предварительного заказа с сегодняшнего дня и поступят в продажу 25 февраля.
Варианты расцветок:
- Galaxy Tab S8 Ultra — графитовый
- Galaxy Tab S8 | S8+ — графитовый, розовое золото