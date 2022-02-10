ФОТО | Samsung представила новые телефоны серии Galaxy S22 и планшет с экраном больше ноутбука

”В отношении экранов S22 Ultra и S22+ стоит подчеркнуть, что, кроме всего прочего, это чрезвычайно яркие дисплеи с максимальной яркостью 1750 нит, поэтому ими очень приятно пользоваться даже в яркий солнечный день”, — отметил Аасма.

Самый большой Galaxy S22 Ultra располагает 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, средний Galaxy S22+ имеет 6,6-дюймовый дисплей с разрешением FHD+, а самый маленький Galaxy S22 — 6,1-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. Экраны всех телефонов поддерживают частоту обновления 120 Гц, обеспечивая более плавный пользовательский опыт. Модель S22 Ultra может сбрасывать частоту обновления экрана до 1 Гц для экономии заряда батареи в ситуациях, когда быстрое обновление не требуется. Экраны всех телефонов в настоящее время являются единственными в мире, покрытыми совершенно новым стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus®+.

Дизайн Galaxy S22 и S22+ напоминает прошлогодние телефоны Samsung серии S21, где размещение задних камер на левой стороне подчеркнуто специальным контуром. При этом края телефонов стали более квадратными. Galaxy S22 Ultra похож по дизайну на предыдущие телефоны серии Note благодаря дизайну с острыми углами и стилусу S Pen.

”В прошлом году в Эстонии мы наблюдали большой интерес к телефонам серии S, поэтому тем, кто действительно заинтересован, рекомендуем действовать быстро и заказать новую модель уже в рамках предварительной продажи”, — сказал Аасма.

По словам Аасма, в Эстонии и других странах мира сформировалось сообщество поклонников телефонов со стилусом S Pen, которое высоко ценит их функциональность, поэтому компании Samsung было важно продолжить предлагать это решение.

”Как и в предыдущие годы, Ultra — самая мощная модель в нашей серии S. Однако в этом году Galaxy S22 Ultra отличается тем, что сочетает в себе лучшие функции телефонов серии Note и S. Ultra поставляется со встроенным стилусом S Pen, ранее доступным только в серии Note. Стилус размещен внутри устройства и пользоваться им намного удобнее по сравнению с серией S21, тогда как в случае S21 Ultra для использования стилуса приходилось использовать отдельный чехол с кармашком”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

На задней панели Galaxy S22 Ultra расположены четыре камеры: сверхширокоугольная на 12 МП, основная на 108 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным увеличением и телеобъектив на 10 МП с 10-кратным увеличением. На задней стороне S22 и S22+ предусмотрены три камеры: сверхширокоугольная на 12 МП, основная на 50 МП и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным увеличением. Для увеличения изображения во всех телефонах используется решение Samsung Space Zoom, сочетающее в себе оптический и цифровой зум. S22 Ultra может поддерживает приближение до 100 раз ближе к объекту, а модели S22 и S22+ приближение до 30 раз.

В камерах телефонов особое внимание было уделено обновлению функций видео- и фотосъемки, особенно в условиях низкой освещенности. Камера S22 Ultra оснащена сенсором на 2,4 мкм, который пропускает в камеру больше света для достижения лучшего результата. Кроме того, камера покрыта специальным сверхпрозрачным стеклом, помогающим избежать появления бликов и других визуальных дефектов. В телефоне также есть приложение Expert RAW, позволяющее делать снимки RAW качества до 16 бит.

Все телефоны оснащены новым 4-нм процессором Samsung Exynos и обладают поддержкой Wi-Fi 6E. S22 Ultra имеет 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти для хранения файлов и другой информации. Модели S22 и S22+ имеют 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти для хранения данных.

Samsung Galaxy S22 Ultra отличается огромным аккумулятором на 5000 мАч, у S22+ емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, а у S22 — 3700 мАч. S22+ и S22 Ultra также поддерживают быструю зарядку Samsung мощностью 45 Вт, которая за 30 минут заряжает устройства на как минимум 50%, а меньшая модель S22 поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.