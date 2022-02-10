Раймонд Кальюлайд: инфляционное цунами похищает у семей спокойствие, а у молодежи — будущее(9)
Опубликованные Департаментом статистики последние данные о росте цен вопиющие. За год цены на товары выросли на 9 %, а на услуги — на 16 %. Цены на продукты увеличились на 11 %, расходы на транспорт — на 17 %, расходы на жилье — на 31,5 % (да, на 31,5 %!), пишет социал-демократ Раймонд Кальюлайд.
Я призываю всех тех, кто в той или иной степени связан с принятием решений, касающихся уровня жизни нашего народа, увидеть за этими цифрами семьи и людей вместе с их бедами, а не только статистику. Ситуация для людей очень суровая.
Средняя зарплата в Харьюмаа в третьем квартале прошлого года составила 1 450 евро, но в других уездах Эстонии этот показатель был ближе к 1 000 евро. В Вырумаа, Валгамаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и на островах половина населения зарабатывает менее 1 000 евро в месяц. Сбережений у таких людей, как правило, нет.
В районах, где зарплата практически наполовину ниже, чем в Таллинне и прилегающих к нему волостях, цены ведь всё равно примерно такие же? 500 г сметаны в полиэтиленовом пакете как в Таллинне, так и в Выру стоит 1 евро 20 центов. А порой в небольших городах товары даже дороже, чем в Таллинне или Тарту.
Цены на топливо недавно побили рекорд — цена на обычный бензин 95-й марки на автозаправочной станции подскочила до 1 евро 64 центов. Следовательно, чтобы наполнить 60-литровый бак топливом необходимо на сегодняшний день заплатить 98 евро 40 центов. Боюсь, что многие просто не верят своим глазам, когда видят такие цифры на автозаправках. 100 евро за бак топлива!
Расходы на жилье и транспорт для семей исчисляются сотнями евро, и увеличение этих расходов на треть или на пятую часть будет означать большие дополнительные затраты, которые никто не мог предвидеть. Экономить придется на еде, одежде для детей и на заботе о своем здоровье.
То, что происходит с ценами, — это безумие, а у Центристской партии и Партии реформ нет никаких месседжей для общества. Каков план правительства относительно этого инфляционного цунами? Видит ли вообще правительство в этом какую-то проблему?
Конечно, часть людей получает небольшую помощь от согласованных правительством мер по компенсации расходов на электроэнергию, но потребление очень большого количества семей в значительной степени превышает установленные правительством предельные нормы. Подачу ходатайств о пособиях посредством самоуправлений сделали настолько трудной, что вместо сотен тысяч домохозяйств, поддержку смогли оказать лишь десяткам тысяч. Взял ли какой-нибудь министр на себя ответственность за этот хаос и ушел ли в отставку, как это сделала в свое время Марет Марипуу?
Несколько недель назад при обсуждении цен на энергоносители в комиссии по экономике специалисты в сфере экономики констатировали, что, к сожалению, мы еще не увидели всего влияния на цены повышения стоимости электроэнергии — это нас только ожидает.
Такой рост цен ”съест” зарплаты и пенсии. Добавленные правительством пара десятков евро для пожилых людей никого не спасут. Спасатели, учителя, полицейские окажутся завтра беднее, чем сегодня.
Рост цен на недвижимость означает, что у молодых семей скоро не останется даже надежды приобрести жилье в деревне или в городе.
Не особо утешают и прогнозы, что во второй половине года темп роста цен замедлится. Если услуга, стоившая 100 евро, теперь стоит 116 евро, то никто больше не будет снижать эту цену опять до 100 евро.
Это серьезный вызов для эстонского общества, который похищает у пожилых людей спокойствие, у молодых — будущее и оказывает большое давление на семьи с детьми.
В то же время в Эстонии небывалый экономический рост, но выигрывают от него лишь немногие. Для остальных же темп роста цен значительно опережает увеличение доходов и приводит к обнищанию.
Правительство снова дремлет. Ничего не слышит, ничего не видит и не предпринимает каких-либо действий. Я думаю, что дело не в отсутствии эмпатии, о котором так много говорят. Дело просто во всеобщем неумении управлять. В неумении отличать важное от незначительного. Будем честными, многих министров как этого, так и предыдущего правительства не примут на работу даже заведующим хостелом с шестью комнатами. Они просто не справятся.