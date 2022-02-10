Раймонд Кальюлайд: инфляционное цунами похищает у семей спокойствие, а у молодежи — будущее

Я призываю всех тех, кто в той или иной степени связан с принятием решений, касающихся уровня жизни нашего народа, увидеть за этими цифрами семьи и людей вместе с их бедами, а не только статистику. Ситуация для людей очень суровая.

Средняя зарплата в Харьюмаа в третьем квартале прошлого года составила 1 450 евро, но в других уездах Эстонии этот показатель был ближе к 1 000 евро. В Вырумаа, Валгамаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и на островах половина населения зарабатывает менее 1 000 евро в месяц. Сбережений у таких людей, как правило, нет.

В районах, где зарплата практически наполовину ниже, чем в Таллинне и прилегающих к нему волостях, цены ведь всё равно примерно такие же? 500 г сметаны в полиэтиленовом пакете как в Таллинне, так и в Выру стоит 1 евро 20 центов. А порой в небольших городах товары даже дороже, чем в Таллинне или Тарту.

Цены на топливо недавно побили рекорд — цена на обычный бензин 95-й марки на автозаправочной станции подскочила до 1 евро 64 центов. Следовательно, чтобы наполнить 60-литровый бак топливом необходимо на сегодняшний день заплатить 98 евро 40 центов. Боюсь, что многие просто не верят своим глазам, когда видят такие цифры на автозаправках. 100 евро за бак топлива!

Расходы на жилье и транспорт для семей исчисляются сотнями евро, и увеличение этих расходов на треть или на пятую часть будет означать большие дополнительные затраты, которые никто не мог предвидеть. Экономить придется на еде, одежде для детей и на заботе о своем здоровье.

То, что происходит с ценами, — это безумие, а у Центристской партии и Партии реформ нет никаких месседжей для общества. Каков план правительства относительно этого инфляционного цунами? Видит ли вообще правительство в этом какую-то проблему?