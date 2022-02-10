Голландский клуб уволил легендарного футболиста и спортивного директора за интимные фото коллегам
Официальный сайт "Аякса" сообщил, что Овермарс досрочно покинул свой пост из-за нескольких непристойных сообщений нескольким сотрудницам клуба. Решение было принято после обсуждения с наблюдательным советом клуба и генеральным директором Эдвином ван дер Саром.
Местное медиа "Het Parool" поделилось деталями эпизода с сексуальными домогательствами Овермарса. По информации источника, одна из сотрудниц столкнулась с преследованием Марка и рассказала: "он отправил коллеге несколько сообщений с сексуальным подтекстом, а также присылал ей фотографии пениса и гениталий".
Сам спортивный директор прокомментировал случившейся так: "Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с осуждением моего поведения. Осознал, как это отразилось на других. К сожалению, я не понимал, что этим переступаю черту, но в последние дни мне это стало понятно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Я приношу извинения. Конечно, для человека в моем положении такое поведение является неприемлемым. Теперь я тоже это вижу. Но уже слишком поздно. У меня нет другого выхода, кроме как покинуть "Аякс". Это также оказывает серьезное влияние на мою личную жизнь. Поэтому я прошу всех оставить меня и мою семью в покое".