Шансы эстонца Ильвеса на Олимпиаду не потеряны: его коронатесты все лучше

По словам Стуана, оба спортсмена пока выдают положительные тесты на коронавирус в олимпийском карантинном отеле, но результаты улучшаются.

”Его тесты (Риибера) все еще положительные. Значение CT растет, но оно чуть меньше 30. Требование отрицательного теста — 35. Еще немного осталось”, — сказал Стуан в среду о состоянии Ярла Магнуса Риибера.

"Следующий старт 15 февраля. Еще шесть дней. Если мы его вытащим за пару дней, то он еще успеет спокойно потренироваться и понять, готов ли к борьбе. Если нет, то придется подождать до 17 февраля, когда стартует командная гонка", — отметил Стуан.

Также норвежец рассказал, что у эстонца Ильвеса положение даже лучше: "Его СТ — 32, так что движется к негативному".

Чтобы выйти из карантина, спортсмен должен предоставить подряд два отрицательных теста с CT более 40 или, если он провел в карантине не менее одной недели, три пограничных теста с CT не менее 35.

Эстонская сборная выразила надежду, что Кристьян Ильвес сможет выйти из карантинного отеля в воскресенье, но никаких гарантий нет. На данный момент Ильвес продолжает тренироваться по определенному режиму в номере отеля.

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