В России подросток получил 5 лет колонии по делу о ”подрыве ФСБ в Minecraft”

Старшего фигуранта — Никиту Уварова — суд признал виновным по статье 205.3 УК РФ (”Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности”) и приговорил его к 5 годам лишения свободы с и штрафу в 30 тыс. рублей. Гособвинение требовало для Уварова 9 лет лишения свободы.

Сам молодой человек в последнем слове заявлял, что он не террорист. ”И я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать, и стать каким-нибудь фрилансером или еще кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать”, — говорил юноша.

Уваров и двое его приятелей были задержаны в ноябре 2020 года. Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В изъятых у них телефонах силовики обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в Minecraft.

По версии СК, школьники ”с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства <…>, а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников <…> проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта путем совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы”.

Впоследствии Следственный комитет прекратил дело об организации террористического сообщества в отношении молодых людей, не найдя в их действиях состава преступления. При этом в силе осталось обвинение о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК).