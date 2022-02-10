Глава МИД Украины: Киев не будет выполнять Минские соглашения на условиях Москвы

Украина не намерена выполнять Минские соглашения на условиях России. Киев не отказывается от выполнения договоренностей, но исключает прямой диалог с самопровозглашенными "Донецкой и Луганской народными республиками", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в среду, 9 февраля. "Это наша принципиальная позиция", — передает его слова DW.

При этом министр указал на наличие "подлинных шансов дипломатического решения" конфликта вокруг Украины. "Ситуация остается напряженной, но контролируемой", — отметил Кулеба.

У стран-участниц "нормандского формата" — Германии, Франции, России и Украины — имеются разногласия по ряду вопросов, связанным с выполнением Минских соглашений. Советники лидеров стран "нормандской четверки" 10 февраля проведут очередные переговоры в Берлине. По словам Кулебы, основной целью украинской делегации на встрече станет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

МИД Украины: Законы ФРГ не запрещают поставку оружия Киеву

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на переговорах с главой МИД Германии Анналеной Бербок он поднял вопрос возможных поставок вооружений Киеву со стороны Берлина. "Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это политическое решение. Если это чисто политическое решение, значит оно может быть, по крайней мере частично, модифицировано", — объяснил Кулеба.

Федеральное правительство Германии, в отличие от властей других стран НАТО, отказывается поставлять оружие Украине. Такая позиция Берлина вызывает резкую критику не только в Киеве, но и в Польше, балтийских странах, а также в ряде других государств.

По словам Кулебы, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита 8 февраля в Украину не обсуждал вопрос о невхождении Украины в НАТО. "Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера не поднимался", — заявил Кулеба.