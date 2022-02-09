"Допинг не принимают так, чтобы просто запачкаться". Спортивный врач — о веществе, которое найдено у Валиевой

– Торговое название препарата – Предуктал, запрещен давно, еще до всем известного млдроната. С милдронатом подняли хайп, потому что он производится в России, а триметазидин – во Франции, - говорит Беляевский. - Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант – повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку.

На самом деле как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат. А есть так называемый аптечный допинг – попал в список запрещенных препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат.

Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил.

– У триметазидина есть противопоказания для тех, кому нет 18 лет. В чем суть запрета для несовершеннолетних?



– Почти все препараты, которые дают взрослым, можно давать и детям. Почему некоторые препараты запрещены до 18 лет – потому что не проводились клинические испытания. Для компании, которая выводит препарат на рынок, это может быть дорого – и она решает: пусть мы будем только для взрослых. Так что это, скорее, условное ограничение.

– Если проба сдана в декабре, а известно о ней стало только сейчас – это может быть связано со свойствами препарата? Или это просто бюрократия, которая не имеет отношения к медицине?



– У метаболитов разные сроки обнаружения. И заборы бывают разные. Мочу могли взять в декабре, пробу А посмотрели сразу, а пробу Б сейчас. Как вариант.