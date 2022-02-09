"Допинг не принимают так, чтобы просто запачкаться". Спортивный врач — о веществе, которое найдено у Валиевой(26)
Редактор Sports.ru Вячеслав Самбур поговорил со спортивным врачом Валентином Беляевским, работавшим в футболе (ФК ”Ростов”), баскетболе и смешанных единоборствах, чтобы разобраться, для чего нужен препарат Триметазидин, который обнаружили у российской фигуристки Камилы Валиевой? Так ли он помогает в спортивных результатах? Какие санкции возможны?
– Торговое название препарата – Предуктал, запрещен давно, еще до всем известного млдроната. С милдронатом подняли хайп, потому что он производится в России, а триметазидин – во Франции, - говорит Беляевский. - Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант – повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку.
На самом деле как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат. А есть так называемый аптечный допинг – попал в список запрещенных препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат.
Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил.
– У триметазидина есть противопоказания для тех, кому нет 18 лет. В чем суть запрета для несовершеннолетних?
– Почти все препараты, которые дают взрослым, можно давать и детям. Почему некоторые препараты запрещены до 18 лет – потому что не проводились клинические испытания. Для компании, которая выводит препарат на рынок, это может быть дорого – и она решает: пусть мы будем только для взрослых. Так что это, скорее, условное ограничение.
– Если проба сдана в декабре, а известно о ней стало только сейчас – это может быть связано со свойствами препарата? Или это просто бюрократия, которая не имеет отношения к медицине?
– У метаболитов разные сроки обнаружения. И заборы бывают разные. Мочу могли взять в декабре, пробу А посмотрели сразу, а пробу Б сейчас. Как вариант.
Могло быть, что посмотрели пробу А сразу, а данные дошли сейчас. Теоретически возможно, но маловероятно. По своему опыту знаю, что не всегда антидопинговый комитет, который занимается заборами проб в стране, обнародует информацию.
Спортсмен узнает об этом сразу, а пресса нет. Если пресса узнала что-то сейчас, то это не значит, что спортсмен не знал раньше. Про положительную пробу спортсмен узнает через 10-14 дней, потом дают время предоставить объяснения – начинается работа, переписка, возможно, найм адвокатов.
– Говорят, триметазидин найден в малой концентрации – значит, он принят задолго до сдачи пробы? Или принят в очень малой дозе?
– Вещество, скорее всего, применялось давно, и прошел достаточно большой период для вывода. Обнаруживают метаболиты вещества, а не его само. Так вот, мог пройти большой период – собственно, поэтому и малая доза.
– То есть нельзя принять чуть-чуть триметазидина?
– Вопрос в том, зачем принимать чуть-чуть. Просто чтобы запачкаться? Представьте, что у вас есть допинг и вам нужно, например, 100 мг его употребить – и они принесут результат.
И вы думаете: а я приму 10 мг или 1 мг. В итоге это не принесет результат, но даст положительный тест – какой в этом смысл? Не выиграть и запачкаться. Нет, всегда идет прием либо в той дозе, которая нужна, либо не применяется совсем.
Ранее Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.
По информации портала, сейчас над делом работают несколько юридических групп. При вынесении решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение спортсменки.
Ожидается, что решение по Валиевой будет принято завтра.
Кроме Валиевой, в командном турнире выступали Марк Кондратюк, а также пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В январе Валиева выступала на чемпионате Европы в Таллинне.
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