СМИ: Евросоюз подготовил коллективный ответ на письмо Лаврова. Но он просил о другом
Евросоюз не выполнит просьбу главы МИД России Сергея Лаврова из его послания главам внешнеполитических ведомств США, Канады и европейских стран. ЕС направит Лаврову коллективный ответ вместо индивидуальных, пишет Bloomberg со ссылкой на черновик этого документа.
Обращение Лаврова было опубликовано 1 февраля на сайте МИД России. В послании министр сослался на подписанную в 1999 году в Стамбуле Хартию европейской безопасности, которую Запад, по его мнению, трактует избирательно ”для обоснования взятого курса на безответственное расширение НАТО”. Лавров подчеркнул, что в соответствии с хартией ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других.
”Исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока”, — подчеркнул глава МИДа.
Ответ на письмо Лаврова от лица всех 27 стран Евросоюза подготовит его верховный представитель по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, позиция ЕС будет скоординирована с НАТО, который также подготовит свой ответ.
”В ответ на ваше недавнее письмо, адресованное министрам иностранных дел 27 стран — членов Европейского союза, я пишу, чтобы от лица всех их передать следующее. Вместе с нашими партнерами в НАТО мы в Европейском союзе готовы продолжать диалог с Россией о способах укрепления безопасности всех”, — цитирует Bloomberg черновик ответа, отмечая, что содержание письма может измениться в его финальной версии.
В черновике отмечается, что вопросы европейской безопасности следует поднимать в ОБСЕ и на заседаниях Совета Россия — НАТО.
Боррель, выступая в Вашингтоне накануне, говорил, что страны Евросоюза подготовят совместный ответ Лаврову. ”Он не может рассчитывать на отдельные ответы от 27 [государств]. Кроме того, это будет хороший повод продемонстрировать европейское единство и тот факт, что мы не 27 разных стран, а союз, — России не нравится это признавать”, — заявил дипломат.
Западные страны продолжают обсуждать с Россией предложенные ею гарантии безопасности, включающие в том числе отказ НАТО от расширения на восток и размещения стратегических вооружений у российских границ. В конце января альянс и США направили МИД России письменный ответ на ее требования и попросили не публиковать его, однако в результате утечки полный текст документов был опубликован в испанской газете El Pais. Из ответов следовало, что Вашингтон и Североатлантический альянс готовы продолжать диалог, но не готовы отказываться от политики ”открытых дверей”.
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