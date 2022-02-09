"Никаких гарантий никто не дает." Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Источник подтвердил РБК, что его госпитализировали в московскую ЦКБ.

Еще один источник РБК, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. ”И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни”, — рассказал он.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса: у него поражено 50–75% легких. Источник ”Интерфакса” также рассказал, что поражение легких серьезное.

В декабре Жириновский рассказывал, что за полтора года восемь раз ”укололся разными вакцинами”. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило”, — заявил он. По мнению политика, делать повторную прививку необходимо при снижении уровня антител.

Жириновскому 75 лет. В 1989 году он основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) — предшественницу ЛДПР. Шесть раз политик баллотировался на пост президента России.

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