"Никаких гарантий никто не дает." Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник РБК в партии.
Источник подтвердил РБК, что его госпитализировали в московскую ЦКБ.
Еще один источник РБК, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. ”И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни”, — рассказал он.
По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса: у него поражено 50–75% легких. Источник ”Интерфакса” также рассказал, что поражение легких серьезное.
В декабре Жириновский рассказывал, что за полтора года восемь раз ”укололся разными вакцинами”. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило”, — заявил он. По мнению политика, делать повторную прививку необходимо при снижении уровня антител.
Жириновскому 75 лет. В 1989 году он основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) — предшественницу ЛДПР. Шесть раз политик баллотировался на пост президента России.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.