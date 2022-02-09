В многоквартирном доме обнаружили кошек, чей внешний вид ужаснул даже опытного чиновника

”Наши коллеги сегодня побывали в таллиннском районе Мустамяэ, где четыре кошки из-за голода оказались в таком состоянии, что невозможно описать словами. К счастью, сейчас они находятся в лучшем месте. К сожалению, пятое животное нас не дождалось”, — написали представители ведомства в социальных сетях.

Инспектор пыхьяского региона ведомства Тийна Кукк со своей стороны добавила: ”При входе в подъезд большого многоквартирного дома вы сразу же чувствуете запах. По мере приближения к квартире на втором этаже он становится сильнее. На стук в дверь никто не отвечает. В ожидании службы по открытию дверей слышишь за дверью мяуканье. Слава богу, хотя бы одно животное живо!”.

По словам Кукк, в квартире стояла жуткая вонь. На кухне был кошачий туалет, напоминающий большой муравейник. ”Животных нигде не было видно. В прихожей стояла вылизанная до неприличия чистая посуда. Воды не было. Из-под кушетки на нас смотрели четыре пары глаз, которым каждый шорох давал надежду на то, что это еда…Эти испуганные животные, которых нам в итоге удалось достать, было очень тощими! Шерсть свалялась, один кот был очень потрепан другими и … в квартире находились остатки кошачьего скелета. Я просто не представляю, каким местом думает такой хозяин. Если думает вообще!”.

Департамент благодарит социальных работников, которые заметили одно животное и сообщили об этом.

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