Легендарная Линдси Джейкобеллис все-такие стала олимпийской чемпионкой — спустя 16 лет после падения в Турине

Борд-кросс — это когда надо пройти дистанцию, опередив других участников заезда, а не показав лучшее время в виртуальном состязании из многих попыток.

В финальном заезде Линдси одержала уверенную победу над француженкой Хло Треспьё, Мерейтой Одайн из Канады и австралийкой Бэлль Брокхоф.

Примечательно, что Линдси считалась фавориткой на Олимпиаде в Турине в 2006 году, но глупая ошибка, когда она для фана решила исполнить грэб — трюк, когда берешься рукой за доску. В итоге она упала и лишилась медали.

Затем были еще три Олимпиады без медалей:

Ванкувер-2010: вылет в полуфинале

Сочи-2014: падение в полуфинале

Пхенчхан-2018: 4-е место в 0,003 сек от бронзы

И вот теперь, в уже преклонном по меркам почти любого, а тем более такого тинейджерского, вида спорта, как сноуборда, Линдси выигрывает долгожданную медаль, да еще и золотую. Просто легенда!

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

Еще больше новостей про Олимпиаду ЗДЕСЬ.

Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.