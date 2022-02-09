09.02.2022, 09:38
ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два грузовика(1)
Фото: Андрей Федоров
Сегодня утром произошла тяжелая авария возле Йыхви.
"В 7.28 поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в посёлке Котинука, где столкнулись два грузовика. Люди в ДТП не пострадали. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Движение на месте происшествия регулирует полиция. Обстоятельства ДТП выясняются", — заявили в Департаменте полиции и погранохраны.
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