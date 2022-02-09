ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два грузовика

"В 7.28 поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в посёлке Котинука, где столкнулись два грузовика. Люди в ДТП не пострадали. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Движение на месте происшествия регулирует полиция. Обстоятельства ДТП выясняются", — заявили в Департаменте полиции и погранохраны.