Врачи советуют не злоупотреблять парацетамолом при гипертонии
К такому выводу пришло исследование ученых из Эдинбурга, изучавших, сказывается ли регулярное употребление ацетаминофена (под таким названием парацетамол известен американским медикам) на кровяном давлении гипертоников.
"Ацетаминофен широко используется как первое средство помощи при хронических болях, поскольку считается, что он безопасен и, в отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов, практически не оказывает влияния на артериальное давление (АД)", — пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, который входит в тройку самых авторитетных научных изданий, посвященных проблеме сердечно-сосудистых заболеваниях.
"Несмотря на то что исследования, проведенные на основе наблюдений [за пациентами], дают основания предполагать, что в действительности ацетаминофен может повышать АД, клинических испытаний [этого предположения] не проводилось", — уверяют они.
Безопасность под вопросом
Клинические испытания с участием 110 человек, страдающих от хронически повышенного кровяного давления, проводились в одной из клиник Эдинбурга на протяжении более чем пяти лет.
Добровольцев разделили на две группы. Участники одной из них в течение двух недель ежедневно принимали по 4 г парацетамола (четыре раза в день по 1 г — максимальная суточная доза, рекомендуемая британским минздравом). В другой под видом парацетамола волонтеры получали плацебо.
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По истечении этих двух недель прием таблеток на такой же срок прекращался, а затем повторялся заново — но уже "с обратным знаком": добровольцев из экспериментальной и контрольной группы меняли местами.
В начале и в конце обоих периодов приема таблеток врачи в течение суток наблюдали за давлением каждого отдельного добровольца, непрерывно записывая показания тонометра. Кроме того, разовые замеры периодически проводили и по ходу эксперимента, причем давление участникам измеряли несколькими различными способами.
Подведя результаты, исследователи пришли к выводу, что регулярный двухнедельный прием гипертониками парацетамола все же несколько повышает у них систолическое кровяное давление — примерно на 5 мм ртутного столба. А это, утверждают авторы статьи, в свою очередь "увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и в такой ситуации [когда принимающий страдает от гипертонии] ставит под вопрос безопасность регулярного применения парацетамола".
"Высочайший научный стандарт"
Не принимавшие участия в исследовании эксперты отмечают, что шотландский эксперимент — пусть и довольно скромный по масштабам — выполнен в соответствии с высочайшими научными стандартами, разработанными для проведения подобных исследований.
Во-первых, авторы использовали рандомизированный двойной слепой плацебо-контролируемый метод — то есть по группам участников разбили в случайном порядке, а о том, принимают ли они настоящую таблетку парацетамола или пустышку, не знали ни сами добровольцы, ни их лечащие врачи.
Во вторых, исследование сделали перекрестным: после заранее предусмотренного двухнедельного перерыва (целью которого было дождаться, пока организм участников максимально очистится от приема таблеток) пьющих парацетамол и тех, кому давали плацебо, поменяли местами.
Таким образом у разработчиков эксперимента появилась возможность сравнить давление испытуемых не только с результатами волонтеров из контрольной группы, но и с их собственными показателями, полученными во время приема плацебо. Ведь, помимо приема парацетамола, в жизни каждого волонтера есть и бесконечное число других факторов, которые могли сильно повлиять на результаты.
Если же дополнительно сравнивать еще и показатели одного и того же пациента, полученные сначала при приеме парацетамола, а потом при приеме плацебо (или наоборот), результаты получаются куда более надежными и заслуживающими доверия.
Впрочем, отмечая весьма убедительные выводы исследования, независимые комментаторы все же подчеркивают, что их не стоит относить на свой счет людям, принимающим парацетамол не регулярно или лишь на протяжении нескольких дней — чтобы избавиться от головной боли, повышенной температуры и других симптомов общего воспаления.
Даже тем, кто действительно пьет это популярное обезболивающее часто и помногу, не стоит забывать, что участников эксперимента изначально подбирали из числа пациентов, уже страдающих от хронически повышенного давления на протяжении некоторого времени.
"Выводы любого рандомизированного исследования напрямую относятся лишь к людям, которые похожи на участников эксперимента по целому ряду характеристик. Именно поэтому при проведении клинических испытаний всегда четко прописываются критерии отбора: кто может принимать в них участие, а кто нет", — напоминает почетный профессор прикладной статистики Открытого университета Кевин МакКонуэй.
"Хотя это конкретное исследование напрямую не указывает, что парацетамол повышает давление и у пациентов, которые гипертонией не страдают, вполне возможно, что продолжительный прием этого препарата в сопоставимых дозах оказывает ровно такой же эффект и на них", — отмечает он.
Плюсы, минусы, подводные камни
Дипендер Гилл, читающий в лондонском Университете Святого Георга курс клинической фармакологии, призывает интерпретировать результаты эксперимента с осторожностью, перечисляя сразу несколько неизвестных, которые в теории могут несколько снизить надежность выводов, сделанных авторами работы.
Во-первых, неизвестно, насколько долго продержится повышенное давление у пациентов-гипертоников, если они и дальше продолжат регулярно пить парацетамол.
Во-вторых, сам факт того, что при регулярном приеме парацетамола давление у гипертоников несколько повышается, не обязательно означает, что вместе с ним растет и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В-третьих, повышенное давление нередко является симптомом испытываемой боли и напряженности в мышцах. А значит, нельзя исключать, что, снимая боль, парацетамол одновременно способствует и снижению симптомов гипертонии.
И все же в целом научная работа получила в высокую оценку как теоретиков медицины, так и практикующих врачей.
"Повышенное артериальное давление — основной фактор, определяющий риск развития у пациента инсульта", — напоминает Ричард Фрэнсис, возглавляющий научное направление в британской Ассоциации по борьбе с инсультом."Новое исследование подтверждает вывод, который нескольких других научных работ (на основании косвенных признаков) делали и ранее. Регулярное употребление парацетамола быстро приводит к повышению артериального давления у людей, уже входящих в группу риска в смысле инсульта и сердечных приступов. Поэтому очень важно, чтобы врачи регулярно пересматривали и взвешивали все те риски и преимущества, которые связаны с назначением парацетамола", — резюмирует эксперт.
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