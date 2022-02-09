Врачи советуют не злоупотреблять парацетамолом при гипертонии

В начале и в конце обоих периодов приема таблеток врачи в течение суток наблюдали за давлением каждого отдельного добровольца, непрерывно записывая показания тонометра. Кроме того, разовые замеры периодически проводили и по ходу эксперимента, причем давление участникам измеряли несколькими различными способами.

Парацетамол: темная сторона белой таблетки и кто такой лабрадудель Зловещий парацетамол и другие таблетки: как они меняют нашу личность По истечении этих двух недель прием таблеток на такой же срок прекращался, а затем повторялся заново — но уже "с обратным знаком": добровольцев из экспериментальной и контрольной группы меняли местами.

Добровольцев разделили на две группы. Участники одной из них в течение двух недель ежедневно принимали по 4 г парацетамола (четыре раза в день по 1 г — максимальная суточная доза, рекомендуемая британским минздравом). В другой под видом парацетамола волонтеры получали плацебо.

Клинические испытания с участием 110 человек, страдающих от хронически повышенного кровяного давления, проводились в одной из клиник Эдинбурга на протяжении более чем пяти лет.

"Несмотря на то что исследования, проведенные на основе наблюдений [за пациентами], дают основания предполагать, что в действительности ацетаминофен может повышать АД, клинических испытаний [этого предположения] не проводилось", — уверяют они.

"Ацетаминофен широко используется как первое средство помощи при хронических болях, поскольку считается, что он безопасен и, в отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов, практически не оказывает влияния на артериальное давление (АД)", — пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, который входит в тройку самых авторитетных научных изданий, посвященных проблеме сердечно-сосудистых заболеваниях.

К такому выводу пришло исследование ученых из Эдинбурга , изучавших, сказывается ли регулярное употребление ацетаминофена (под таким названием парацетамол известен американским медикам) на кровяном давлении гипертоников.

Подведя результаты, исследователи пришли к выводу, что регулярный двухнедельный прием гипертониками парацетамола все же несколько повышает у них систолическое кровяное давление — примерно на 5 мм ртутного столба. А это, утверждают авторы статьи, в свою очередь "увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и в такой ситуации [когда принимающий страдает от гипертонии] ставит под вопрос безопасность регулярного применения парацетамола".

"Высочайший научный стандарт"

Не принимавшие участия в исследовании эксперты отмечают, что шотландский эксперимент — пусть и довольно скромный по масштабам — выполнен в соответствии с высочайшими научными стандартами, разработанными для проведения подобных исследований.

Во-первых, авторы использовали рандомизированный двойной слепой плацебо-контролируемый метод — то есть по группам участников разбили в случайном порядке, а о том, принимают ли они настоящую таблетку парацетамола или пустышку, не знали ни сами добровольцы, ни их лечащие врачи.

Во вторых, исследование сделали перекрестным: после заранее предусмотренного двухнедельного перерыва (целью которого было дождаться, пока организм участников максимально очистится от приема таблеток) пьющих парацетамол и тех, кому давали плацебо, поменяли местами.

Таким образом у разработчиков эксперимента появилась возможность сравнить давление испытуемых не только с результатами волонтеров из контрольной группы, но и с их собственными показателями, полученными во время приема плацебо. Ведь, помимо приема парацетамола, в жизни каждого волонтера есть и бесконечное число других факторов, которые могли сильно повлиять на результаты.

Если же дополнительно сравнивать еще и показатели одного и того же пациента, полученные сначала при приеме парацетамола, а потом при приеме плацебо (или наоборот), результаты получаются куда более надежными и заслуживающими доверия.