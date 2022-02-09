Россия начинает большие сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной

Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии.

В России войска будут действовать в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии.

Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. РИА Новости передает со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, что в Крыму отрабатывается оборона побережья от десанта.

Это не первые учения в Южном военном округе за последнее время. За пару недель до этого там же прошли учения, в которых были задействованы около шести тысяч военных и боевая авиация.

В Беларуси продолжаются масштабные учения "Союзная решимость-2022". Пока что они находятся в стадии дислокации войск, но 10 февраля начнется активная фаза.

Кроме того, с 20 января проходит серия крупных учений на всех четырех флотах ВМФ России и Каспийской флотилии. Минобороны России сообщило, что в них участвуют 140 кораблей и судов, а также свыше 10 тысяч военных.

Некоторые маневры уже завершились. В конце января в Черном море около 20 кораблей, в том числе с Северного и Балтийского флотов, выходили на учения с боевыми стрельбами.

В ближайшие дни начнутся новые, самые крупные за последнее время учения на Средиземном и Черном морях. Точно известно, что в Черное море перебрасывают шесть больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флота. В Средиземном море уже находятся два тяжелых ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант" — "Варяг" и "Маршал Устинов" — и к ним может присоединиться третий — "Москва". Каждый из них вооружен 16 противокорабельными ракетами "Вулкан".

Официально о численности кораблей, которые будут принимать участие в учениях на Средиземном море, не сообщается. Судя по официальной информации, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей.