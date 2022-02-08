08.02.2022, 14:11
Золото и серебро в женском лыжном спринте — у Швеции
Фото: Scanpix
Юнна Сундлинг выиграла финальный забег лыжного женского спринта на Олимпийских играх в Пекине.
Второе место у шведки Майи Дальквист, третьей стала американка Джесси Диггинс.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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