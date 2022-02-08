ВИДЕО | "Я нихера не поняла" Забавный ответ олимпийской чемпионки из России после победы в командных соревнованиях фигуристов(8)
Сборная России дала интервью телеканалу BBC после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Но в конце беседы что-то пошло не так.
Чемпионку мира в парном катании и новоиспеченную чемпионку Олимпиады Анастасию Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.
”Я нихера не поняла”, — сказала Мишина.
”Это были последние пять секунд программы, так что все нормально”, — добавила фигуристка на английском языке после того, как ей перевели вопрос.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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