ВИДЕО | "Я нихера не поняла" Забавный ответ олимпийской чемпионки из России после победы в командных соревнованиях фигуристов

Чемпионку мира в парном катании и новоиспеченную чемпионку Олимпиады Анастасию Мишину спросили на английском языке, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе.



”Я нихера не поняла”, — сказала Мишина.

”Это были последние пять секунд программы, так что все нормально”, — добавила фигуристка на английском языке после того, как ей перевели вопрос.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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