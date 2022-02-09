Что общего между инфополями и шизофренией?

Я против закрытия российских телеканалов хотя бы потому, что у нас должна быть полноценная информация о внутри- и внешнеполитических нарративах нашего Восточного соседа. Для того, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами нам просто необходимо следить за этой информацией — так мы сможем лучше понимать, что происходит в России.

Российские телеканалы смотрят в основном те, кто не владеет эстонским языком и поскольку Эстония не может предложить альтернативу, кроме ETV+, то эту ситуацию надо принять, как данность. Часть населения Эстонии смотрит и будет смотреть российские телеканалы и с этим точно не следует бороться. У людей должно быть право на получение информации.

Общеизвестный факт, что по своей риторике российское медиапространство сильно отличается, от эстонского и это действительно может привести к поляризации нашего общества. Определенный процент жителей Эстонии живет в российском информационном пространстве и не оценивает получаемую информацию с критической точки зрения? Говоря простым языком — полностью соглашается с подачей информации и выводами от главных политобозревателей российского телевидения — Кисилева, Соловьева, Скабеевой и тд. Если человек принимает одну точку зрения, то противоположные мнения, соответственно, отвергаются и критикуются, как заведомо ложные и неправильные.

В итоге может получиться несколько шизофреническая ситуация — русскоязычный человек проживает в Эстонии, но гораздо лучше осведомлен о том, что происходит в России (опять же с точки зрения официальных телевизионных каналов), и одновременно критически настроен по отношению к властям Эстонии, их решениям и высказываниям. Такими настроениями могут воспользоваться определенные политические силы или объединения для того, чтобы консолидировать людей с протестными настроениями для достижения каких-то своих целей.