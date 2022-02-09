ФОТО | Читатель RusDelfi: на складе Maxima повсюду крысиные фекалии и мышеловки

Читатель RusDelfi отправил в редакцию фотографии со склада возле магазина Maxima в таллиннском районе Нымме. На фото видны, скорее всего, крысиные экскременты, повсюду лежат мышеловки. Этот склад — пристройка к магазину, вполне можно предположить, что данные продукты потом попадут на прилавок.

RusDelfi отправил эти фотографии в Maxima. По словам представителя Maxima, ни один из товаров, на котором были грызуны — не пошел на продажу.

"Сотрудники обнаружили данную ситуацию в пятницу на прошлой неделе, все зараженные товары уничтожили. Ни один из товаров не поступил в продажу. Проблема заключалась в том, что помещение, используемое для временного хранения продуктов, было недостаточно герметичным и туда проникли грызуны", — сказала RusDelfi Тийа Шапель, глава отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima.

В каждом магазине Maxima есть план борьбы с вредителями, который включает в себя различные мероприятия по профилактике, продолжила она. "Для борьбы с грызунами используются специальные мышеловки, которые размещает фирма по борьбе с грызунами. Для предотвращения появления вредителей важно держать двери и другие отверстия закрытыми, а также следить за тем, чтобы грызуны не могли получить доступ к местам хранения пищевых продуктов.

Работники магазина обязаны ежедневно следить за продуктами и защищать их от вредителей, т.е. при обнаружении ситуаций, свидетельствующих о деятельности вредителей — будь то фекалии и другие следы грызунов ответственный за магазин должен немедленно позвонить в компанию по борьбе с вредителями", — уточнила Шапель.

"Мы приняли все меры предосторожности, чтобы такая ситуация не повторилась, и чтобы продукты не хранились там до тех пор, пока помещение не будет дезинфицировано от грызунов", — резюмировала сотрудник Maxima.

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