"Следующие дни будут решающими". Путин и Макрон говорили об Украине почти шесть часов

Президент Франции сказал на пресс-конференции после переговоров, что они с Путиным обсудили некие конкретные точки соприкосновения и способы деэскалации, которые он, Макрон, далее обсудит с Киевом, Вашингтоном и союзниками по ЕС и НАТО. Какие это точки и способы, Макрон расшифровывать не стал и лишь отметил, что судьба этих предложений, вероятно, решится в ближайшее время.

"Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных дискуссий, которые мы будем вести вместе", — заявил президент Франции после переговоров с Путиным.

Российский лидер также не рассказал, о каких именно вопросах идет речь, однако некоторые из предложений Макрона он счел перспективными. "Ряд его идей, предложений, наверное, о которых пока еще рано говорить, все-таки, я считаю, вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших наших совместных шагов", — заявил Путин.

Президент Франции констатировал при этом, что разногласия с Путиным по важнейшим вопросам — например, относительно принципа открытых дверей НАТО — сохраняются. Россия требует, чтобы Североатлантический альянс обязался не принимать Украину (и Грузию), но НАТО и стремящиеся в него восточноевропейские страны решительно отвергают это требование, заявляя, что вопрос о вступлении или невступлении должны решать между собой конкретная суверенная страна и сам блок.

Об этих разногласиях сказал на пресс-конференции и Путин. Он вновь заявил, что НАТО и США в своих письменных ответах полностью проигнорировали ключевые для него требования. "По всем ключевым вопросам — нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем на наших границах, возвращение инфраструктуры НАТО к рубежам на 1997 год — не просто нет позиции, даже ответа нет: да или нет. Мы видим там политические клише, а не ответ на наши вопросы", — сказал Путин.