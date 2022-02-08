Чен с мировым рекордом, Ханю ошибается, Селевко не проходит в произвольную программу: фигуристы показали короткие программы

Трехкратный чемпион мира американец Нейтан Чен в прокате исполнил четверной флип, тройной аксель, четверной лутц – тройной тулуп. За технику спортсмен получил 65,98, общая оценка – 113,97. И это новый мировой рекорд! Причем свой предыдущий личный рекорд за короткую программу он установил на этой же Олимпиаде - в короткой программе командного турнира Чен получил 111.71 балла.

Японский фигурист Юма Кагияма сделал четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель. За технику Кагияма получил 60,91 балла, общая оценка – 108,12 балла.

Александр Селевко получил на одной из тренировок в Пекине травму плеча, но все-таки принял решение выступить на Олимпиаде. "Да, мы собираемся выступать. Мы уже провели две тренировки. Сегодня попробовали почти все элементы из короткой программы. Вроде бы все получилось, все нормально. Завтра постараемся себя реализовать", — отметила накануне тренер спортсмена Ирина Кононова.

Чтобы выйти в произвольную программу, необходимо войти в число лучших 24 сегодня. К сожалению, Саше это не удалось. Видимо, чтобы не усугублять травму, было решено заменить тройной аксель двойным, а четверные не вставлять вообще. За свой прокат спортсмен получил 65.29 балла. Его личный рекорд в короткой программе — 80.87.

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на тренировке перед короткой программой на несколько раз пытался исполнить аксель в четыре с половиной оборота. Ранее четверной аксель на международных соревнованиях не исполнялся. В итоге в самом начале короткой программы Ханю сделал "бабочку" на четверном сальхове, а в конце уверенно зашел на тройной аксель.

Из российских фигуристов увереннее всех смотрелся Евгений Семененко, который исполнил программу без ошибок и набрал 95,76 балла, опередив самого Ханю.

Мужчины

Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 113,97 – мировой рекорд

2. Юма Кагияма (Япония) – 108,12

3. Шома Уно (Япония) – 105,90