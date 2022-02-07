Глава МИД Германии назвала Украине сценарии хуже ”танковой атаки”
”Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака”, — сказала Бербок. Она отметила, что Германия готова к разным сценариям, которые будут иметь серьезные экономические последствия.
Бербок также добавила, что Берлин внимательно следит за перемещениями войск России возле границ Украины. ”Мы не занимаемся какими-то спекуляциями среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член ”Большой семерки”, член ЕС, — мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск идут на границе. Мы внимательно следим за этим”, — рассказала она.
Министр также заявила, что Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. Она заверила, что Берлин и союзники ”сделают все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации”. В связи с этим они подготовили пакет жестких мер против России. Бербок также отметила, что санкции были согласованы со всеми партнерами и станут беспрецедентными.
”На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины”, — заключила министр.
Это уже второй за месяц визит Бербок в Киев. На этот раз она намерена провести на Украине два дня и посетить район конфликта в Донбассе.
Германия отказалась поставлять вооружения Украине. Вместо этого Берлин объявил, что готов послать по просьбе Киева 5 тыс. касок для украинских военных. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил мотивы такого решения. ”Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы”, — сказал он.
По его словам, правительство поддерживает преемственность ограничений на экспорт оружия, которые были при прежнем канцлере.
Компания ”Оператор ГТС Украины” сообщила, что в январе 2022 года импорт газа из Евросоюза в страну упал на 90% по сравнению с январем 2021-го. ”В январе 2022 года объем транспортировки природного газа из ЕС на Украину составил 44,8 млн куб. м. Это на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021-го. Более 70% всех объемов импорта газа на Украину поступило из Венгрии — 32,2 млн куб. м”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
При этом объем транзита российского газа в Европу через Украину в январе 2022 года составил 1,664 млрд куб. м, что на 57% ниже объемов за аналогичный период 2021 года, уточнили в компании.