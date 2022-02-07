Глава МИД Германии назвала Украине сценарии хуже ”танковой атаки”

”Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака”, — сказала Бербок. Она отметила, что Германия готова к разным сценариям, которые будут иметь серьезные экономические последствия.

Бербок также добавила, что Берлин внимательно следит за перемещениями войск России возле границ Украины. ”Мы не занимаемся какими-то спекуляциями среди общественности, мы дали четко понять, как партнер НАТО, член ”Большой семерки”, член ЕС, — мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск идут на границе. Мы внимательно следим за этим”, — рассказала она.

Министр также заявила, что Германия готова заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. Она заверила, что Берлин и союзники ”сделают все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации”. В связи с этим они подготовили пакет жестких мер против России. Бербок также отметила, что санкции были согласованы со всеми партнерами и станут беспрецедентными.

”На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины”, — заключила министр.

Это уже второй за месяц визит Бербок в Киев. На этот раз она намерена провести на Украине два дня и посетить район конфликта в Донбассе.

Германия отказалась поставлять вооружения Украине. Вместо этого Берлин объявил, что готов послать по просьбе Киева 5 тыс. касок для украинских военных. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил мотивы такого решения. ”Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы на это отреагировали. Во-вторых, существуют жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы”, — сказал он.