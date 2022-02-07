НАТО пока не видит намерений России нападать на страны Балтии

"В настоящее время мы не видим никакого намерения, мы не ожидаем нападения России на территорию НАТО — ни непосредственно, ни через Беларусь", — заявил во время визита в Литву в понедельник, 7 февраля, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Нынешнюю мобилизацию российских вооруженных сил в Беларуси следует расценивать с военной точки зрения как "комбинацию возможностей", цитирует Бауэра агентство BNS.

Россия и Беларусь с 10 по 20 февраля проведут второй этап проверки сил реагирования Союзного государства "Союзная решимость — 2022". Адмирал сообщил, что на данный момент на белорусской территории дислоцированы около 30 тысяч российских военнослужащих.

Угрожать Литве было бы "глупо"

В свою очередь командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в настоящее время тоже не видит "ни тактической ни оперативной прямой угрозы" России его государству. По мнению генерал-лейтенанта Рупшиса, Литве было бы "безответственно" и "глупо", если учесть присутствие войск НАТО в этой республике.

Североатлантический альянс в ответ на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году усилил свой восточный фланг. Так, с 2017 года солдаты и офицеры бундесвера несут службу в странах Балтии и Польше в рамках миссии Enhanced Forward Presence. В Литве военнослужащие из ФРГ составляют примерно половину размещенных там сил НАТО численностью 1200 человек.

Правительство Германии не исключает отправки дополнительного контингента военнослужащих бундесвера в Литву. На вопрос, будет подобное усиление проведено в рамках НАТО или на основе двусторонних соглашений, Бауэр ответил: "Одно не исключает другого. Если вы хотите быстрого решения, тогда, скорее всего, на двусторонней основе, так как это не требует одобрения всех союзников".