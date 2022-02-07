Норвежский журналист про российского олимпийского чемпиона: Большунова и других русских не должно быть на Олимпиаде

"Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сумеет. Проблема в том, что его, как и других российских спортсменов, не должно быть на этой Олимпиаде, — написал норвежский журналист. — Большунов был настолько хорошо готов, что мог себе позволить праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин, как принято у побеждающих с таким отрывом, финишировал с флагом. Но это был не российский триколор, а флаг ОКР".

"На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, и это вызвало у него возмущение. Но такие вопросы будут появляться и дальше. Точно так же, как у Терезы Йохауг не получится избавиться от ярлыка допингистки даже после первого личного олимпийского золота", — добавил Ян Петтер Сальтведт.

Слова норвежского журналиста "Чемпионату" прокомментировал трехкратный олимпийский призер Максим Вылегжанин: "Я думал, что эта вся ситуация успокоится. Сколько лет прошло, здесь же уже вторая Олимпиада. Конечно, неприятно, что они говорят об этом, непонятные мысли и идеи. Наверное, хотят привлечь какое-то внимание к норвежским лыжникам. Раз они не могут заработать медали, то пытаются привлечь внимание таким способом".

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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