Лукашенко заявил, что признает Крым и Южную Осетию при необходимости

”Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость”, — сказал он.

Беларусь считает Крым украинским регионом де-юре. В ноябре 2021 года Лукашенко уже называл полуостров российским ”де-факто”. Он говорил, что его посещение Крыма будет означать признание региона частью России.

”Мы раза три об этом говорили [с Владимиром Путиным]. И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, [когда] там теплее, даже идеальное [время] было. Я ему — когда пригласите, тогда и полетим”, — заявлял Лукашенко. До этого он отмечал, что Белоруссия признает Крым частью России, ”когда ”последний олигарх” в этой стране начнет поставлять на полуостров продукцию.

Лукашенко в 2019 году говорил, что Минск не готов признавать Абхазию, так как Беларусь может понести большие потери от санкций Запада, а российские власти не готовы компенсировать такие убытки, напоминает РБК.

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