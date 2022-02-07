За рубежом
07.02.2022, 15:16

СМИ: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом Владимира Путина

 
ФОТО: Скриншот

В Ливии на берегу Средиземного моря жители обнаружили крупную партию гашиша, упакованную в пленку с фотографией президента России Владимира Путина, пишет The Libya Observer.

О находке сообщило управление уголовного розыска города Эль-Мардж. Силовики подсчитали, что партия состоит из 323 брусков примерно одинакового размера. Общий вес наркотиков не указывается.

В полиции предполагают, что сделанная находка — следствия затопления партии контрабандного наркотика. Вероятно, гашиш выбросило на берег после потопления лодки.

Издание отмечает, что несколько дней назад ливийцы также нашли на востоке страны похожие бруски гашиша с изображениями колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

На упаковках контрабандных наркотиков часто наклеиваются логотипы крупных компаний. Также нередко используются фотографии известных людей, напоминает издание "Znak".

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