СМИ: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом Владимира Путина
В Ливии на берегу Средиземного моря жители обнаружили крупную партию гашиша, упакованную в пленку с фотографией президента России Владимира Путина, пишет The Libya Observer.
О находке сообщило управление уголовного розыска города Эль-Мардж. Силовики подсчитали, что партия состоит из 323 брусков примерно одинакового размера. Общий вес наркотиков не указывается.
В полиции предполагают, что сделанная находка — следствия затопления партии контрабандного наркотика. Вероятно, гашиш выбросило на берег после потопления лодки.
Издание отмечает, что несколько дней назад ливийцы также нашли на востоке страны похожие бруски гашиша с изображениями колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
На упаковках контрабандных наркотиков часто наклеиваются логотипы крупных компаний. Также нередко используются фотографии известных людей, напоминает издание "Znak".