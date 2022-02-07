СМИ: в Ливии задержали крупную партию гашиша с портретом Владимира Путина

О находке сообщило управление уголовного розыска города Эль-Мардж. Силовики подсчитали, что партия состоит из 323 брусков примерно одинакового размера. Общий вес наркотиков не указывается.

В полиции предполагают, что сделанная находка — следствия затопления партии контрабандного наркотика. Вероятно, гашиш выбросило на берег после потопления лодки.

Издание отмечает, что несколько дней назад ливийцы также нашли на востоке страны похожие бруски гашиша с изображениями колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

На упаковках контрабандных наркотиков часто наклеиваются логотипы крупных компаний. Также нередко используются фотографии известных людей, напоминает издание "Znak".