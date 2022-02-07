Анализ: за пять лет в Эстонии прибавилось 100 000 автомобилей(8)
В Евросоюзе на данный момент используются более 246 миллионов автомобилей. Как изменилось количество пассажирских автомобилей за последние пять лет в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали последние отчеты и рассказывают о самом главном.
В Европейском союзе в 2020 году по сравнению с 2019 годом, автопарк вырос на 1,2% и составляет более 246 млн автомобилей. Наибольший рост наблюдался в Румынии (+5,4%) и Словакии (+5,1%). Единственной страной, где наблюдалась отрицательная динамика, стала Франция, с показателем -0,3%. Об этом говорится в последнем отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА). Рассказываем о самом интересном в странах Прибалтики и Украине.
Эстония. За последние пять лет автопарк Эстонии вырос более чем на 100 тысяч автомобилей. Если в 2016 году в стране насчитывалось 703 тысячи автомашин, то 2020 закрылся с показателем в 808 тысяч. И самым ”урожайным” на автомобили за это время стал предковидный 2019 год, когда в Эстонии прибавилось более 48 тысяч автомобилей.
Как говорит председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в огромной Украине, в Эстонии у каждого второго жителя теперь имеется автомобиль.
— Если сравнить количество транспорта с населением, то мы получаем 609 автомобилей на 1000 эстонцев. К примеру, ещё в 2016 этот показатель составлял 534 автомобиля. Это один из самых больших показателей в Европе. Впереди только Люксембург, Италия, Польша и Кипр, где показатели достигают почти семи сотен авто на тысячу человек,— говорит Артем Уманец. — В 2021 году продажи новых авто выросли на 19,1%, по сравнению с 2020 годом.. Это одна из самых хороших динамик по Европе. Поэтому можем констатировать факт, что по всем показателям Эстония впереди двух других стран Прибалтики.
Латвия. В 2016 году в Латвии насчитывалось 594 тысячи авто. Динамика тоже была положительной за последующие годы. Уже в 2020 году в стране зафиксировали 672 тысячи автомобилей. То есть за пять лет количество пассажирского транспорта выросло на 78 тысяч.
— Динамика в Латвии положительная. Продажи автомобилей растут. И если в 2016 году на 1000 людей приходилось 302 авто, то в 2020 этот показатель составлял уже 353 автомобилей. Но это всё равно в два раза меньше, чем в Эстонии,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Латвия держит уверенный, хотя и медленный курс. Объемы продаж новых автомобилей растут, хотя не так как в Эстонии. В 2021 году было продано на 6,1% больше автомобилей, чем в 2020 году.
Литва. Еще пять лет назад в этой стране было зафиксировано 1 млн 190 тысяч автомобилей. В 2020 — уже 1 млн 285 тысяч авто. За минувшие года прибавилось 95 тысяч автомобилей.
— Литва является так называемой автомобильной площадкой, куда каждый год свозят очень много подержанных авто с Европы. Доступные цены на подержанные автомобили привлекают покупателей с Беларуси и Украины. Поэтому настоящие цифры несколько больше,— говорит Артем Уманец. — Если в 2016 году на тысячу населения приходилось 412 авто, то в 2020 эта цифра составила уже 460 машин. Показатели не такие хорошие как в Эстонии, но положительная динамика всё-таки есть. Что не скажешь о продаже новых автомобилей. В 2021 году, по сравнению с 2020, падение составило рекордные 22%.
Украина. В этой огромной стране проживает более 40 млн людей. Естественно, рынок автомобилей в десятки раз больше, чем во всей Прибалтике. Только в столице Украины, в Киеве, на данный момент насчитывается более миллиона автомобилей. А во всей стране — более 10 млн авто. Точных данных о количестве автомобилей в 2016 году нет, но Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces говорит, что за последние пять лет в Украину ввезли не меньше двух миллионов авто.
— Мы ведем успешный бизнес в этой огромной стране. Наша площадка по продаже автомобилей AUTO.RIA.com является номером один в Украине. На данный момент на ней размещено больше 147 тысяч предложений о продаже автомобилей. А продается больше 1400 авто каждый день, или больше полумиллиона сделок в год. Только за 2021 год в этой стране было продано 103 тысячи новых автомобилей, хотя еще в 2016 году эта цифра составляла 65 тысяч машин. Но основные продажи приходятся на подержанные автомобили. В прошлом году в Украину ввезли 517 тысяч автомобилей, а за последние пять лет — более двух миллионов. Эта динамика сохраняется и даже растет,— говорит Артем Уманец.
По словам Артема, сейчас в Украине на 1000 людей приходится всего 245 автомобилей.
— Это один из самых маленьких показателей в Европе. Но он стремительно растет. И мы уверены, что в последующие годы Украина наверстает позиции европейских стран. А это значит, что количество сделок будет расти. И автомобильный бизнес в этой стране будет процветать.
Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com и ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.