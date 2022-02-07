Анализ: за пять лет в Эстонии прибавилось 100 000 автомобилей

Латвия. В 2016 году в Латвии насчитывалось 594 тысячи авто. Динамика тоже была положительной за последующие годы. Уже в 2020 году в стране зафиксировали 672 тысячи автомобилей. То есть за пять лет количество пассажирского транспорта выросло на 78 тысяч.

— Если сравнить количество транспорта с населением, то мы получаем 609 автомобилей на 1000 эстонцев. К примеру, ещё в 2016 этот показатель составлял 534 автомобиля. Это один из самых больших показателей в Европе. Впереди только Люксембург, Италия, Польша и Кипр, где показатели достигают почти семи сотен авто на тысячу человек,— говорит Артем Уманец. — В 2021 году продажи новых авто выросли на 19,1%, по сравнению с 2020 годом.. Это одна из самых хороших динамик по Европе. Поэтому можем констатировать факт, что по всем показателям Эстония впереди двух других стран Прибалтики.

Эстония. За последние пять лет автопарк Эстонии вырос более чем на 100 тысяч автомобилей. Если в 2016 году в стране насчитывалось 703 тысячи автомашин, то 2020 закрылся с показателем в 808 тысяч. И самым ”урожайным” на автомобили за это время стал предковидный 2019 год, когда в Эстонии прибавилось более 48 тысяч автомобилей.

В Европейском союзе в 2020 году по сравнению с 2019 годом, автопарк вырос на 1,2% и составляет более 246 млн автомобилей. Наибольший рост наблюдался в Румынии (+5,4%) и Словакии (+5,1%). Единственной страной, где наблюдалась отрицательная динамика, стала Франция, с показателем -0,3%. Об этом говорится в последнем отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА). Рассказываем о самом интересном в странах Прибалтики и Украине.

В Евросоюзе на данный момент используются более 246 миллионов автомобилей. Как изменилось количество пассажирских автомобилей за последние пять лет в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Аналитики RIA.com Marketplaces проанализировали последние отчеты и рассказывают о самом главном.

— Динамика в Латвии положительная. Продажи автомобилей растут. И если в 2016 году на 1000 людей приходилось 302 авто, то в 2020 этот показатель составлял уже 353 автомобилей. Но это всё равно в два раза меньше, чем в Эстонии,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Латвия держит уверенный, хотя и медленный курс. Объемы продаж новых автомобилей растут, хотя не так как в Эстонии. В 2021 году было продано на 6,1% больше автомобилей, чем в 2020 году.

Литва. Еще пять лет назад в этой стране было зафиксировано 1 млн 190 тысяч автомобилей. В 2020 — уже 1 млн 285 тысяч авто. За минувшие года прибавилось 95 тысяч автомобилей.

— Литва является так называемой автомобильной площадкой, куда каждый год свозят очень много подержанных авто с Европы. Доступные цены на подержанные автомобили привлекают покупателей с Беларуси и Украины. Поэтому настоящие цифры несколько больше,— говорит Артем Уманец. — Если в 2016 году на тысячу населения приходилось 412 авто, то в 2020 эта цифра составила уже 460 машин. Показатели не такие хорошие как в Эстонии, но положительная динамика всё-таки есть. Что не скажешь о продаже новых автомобилей. В 2021 году, по сравнению с 2020, падение составило рекордные 22%.

Украина. В этой огромной стране проживает более 40 млн людей. Естественно, рынок автомобилей в десятки раз больше, чем во всей Прибалтике. Только в столице Украины, в Киеве, на данный момент насчитывается более миллиона автомобилей. А во всей стране — более 10 млн авто. Точных данных о количестве автомобилей в 2016 году нет, но Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces говорит, что за последние пять лет в Украину ввезли не меньше двух миллионов авто.

— Мы ведем успешный бизнес в этой огромной стране. Наша площадка по продаже автомобилей AUTO.RIA.com является номером один в Украине. На данный момент на ней размещено больше 147 тысяч предложений о продаже автомобилей. А продается больше 1400 авто каждый день, или больше полумиллиона сделок в год. Только за 2021 год в этой стране было продано 103 тысячи новых автомобилей, хотя еще в 2016 году эта цифра составляла 65 тысяч машин. Но основные продажи приходятся на подержанные автомобили. В прошлом году в Украину ввезли 517 тысяч автомобилей, а за последние пять лет — более двух миллионов. Эта динамика сохраняется и даже растет,— говорит Артем Уманец.

По словам Артема, сейчас в Украине на 1000 людей приходится всего 245 автомобилей.

— Это один из самых маленьких показателей в Европе. Но он стремительно растет. И мы уверены, что в последующие годы Украина наверстает позиции европейских стран. А это значит, что количество сделок будет расти. И автомобильный бизнес в этой стране будет процветать.

Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com и ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.