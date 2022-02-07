Россиянка Нигматуллина допустила 10 промахов на четырех рубежах в биатлонной "классике". Рекорд?

Эстонская биатлонистка Туули Томингас ушла на дистанцию под номером 5. И первый рубеж был пройден чисто — на ноль. Регина Оя ушла в гонку под 42-м номером, Йоханна Талихярм — под 68-м, Сюзан Кюльм — под последним, 89-м.

Задавать темп всему пелотону должна была норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн. У нее был "биб" с номером 1. И это вполне получилось — даже с двумя промахами Марте умудрилась завоевать бронзу.

От России в гонке участвовали Ульяна Нигматуллинна, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Евгения Буртасова. И их судьба сложилась ой как по-разному.

Потеснить лидеров могла только Кристина Резцова, идущая без промахов после второго рубежа, но два выстрела мимо — и это сразу потеря шансов на медаль. Но и попадание в десятку для молодой россиянки — тоже успех.

Светлана Миронова шла довольно ровно и промахивалась тоже довольно ровно: 0-1-1-1. В итоге место в районе двадцатки — вполне нормально для непрофильной дисциплины.

А вот Ульяна Нигматуллина стала одним из разочарований гонки, допустив 10 (!) промахов. И это антирекорд, ведь даже спортсмены из таких биатлонных держав, как Корея и Китай, мазали реже.

Поддержала порыв Ульяны и эстонка Регина Оя — 7 промахов и одно из последних мест, как раз вслед за Нигматуллиной.

У Туули Томингас не получился только последний рубеж. Если после первых трех у нее было всего два промаха, то на последнем она допустила еще столько же и на финише не попала в топ-40. Но все равно стала лучшей эстонской биатлонисткой в этой сложной гонке.

Йоханна Талихярм допустила на один помах меньше, чем Туули, но ужасный лыжный ход отбросил ее в конец финишного протокола.

А победила немка Дениз Херманн, которая допустила всего один промах на дистанции и показала прекрасный ход. В 11 секундах от нее после четвертого рубежа была Динара Алимбекова из Беларуси, но лыжного хода не хватило, чтобы ворваться в тройку - только пятое место.

Второй финишировала француженка Шевалье.