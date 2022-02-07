Александр Селевко выступит в Пекине в соревнованиях фигуристов. Даже с травмой плеча

Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом rus.err.ee рассказала тренер спортсмена Ирина Кононова.

"Да, мы собираемся выступать. Мы уже провели две тренировки. Сегодня попробовали почти все элементы из короткой программы. Вроде бы все получилось, все нормально. Завтра постараемся себя реализовать", - отметила Кононова.

Напомним, что на одной из тренировок в Пекине Александр получил травму плеча и его выступление на Олимпиаде было под вопросом.