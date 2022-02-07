Готова ли Европа к газовой войне с Россией из-за Украины?

В итоге Европе пришлось срочно искать газ и закрывать дефицит по заоблачным ценам, сравнимым с нефтяными под 400 долларов за баррель.

"Газпром" прикрутил вентиль: сначала не стал заполнять свои европейские хранилища, а потом с октября не продавал газ на спотовом рынке, несмотря на четырехкратный рост цен. Выполнял только обязательства по долгосрочным контрактам, где цены в разы ниже.

Однако слезть с российской газовой иглы быстро и дешево не получится, и потому вопрос энергозависимости и уязвимости Европы остро встал в момент обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

"Отношение европейцев к России меняется, в том числе после топорной попытки напомнить Европе, насколько она зависит от российского газа. Европе все меньше нравится и эта зависимость, и поведение России", — полагает Никос Цафос, главный эксперт по энергетике в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Евросоюзу придется провести затратную работу над ошибками и еще раз обсудить две крупные политические ставки недавнего прошлого. Первую — на газ как основное переходное топливо на пути к "зеленой" энергетике. И вторую — на Россию как основного поставщика газа. Еще 10 лет назад российский экспортный монополист "Газпром" обеспечивал 25% потребностей ЕС в природном газе, а в последние годы эта зависимость достигла 40%.

Вынужденная репетиция такого сценария нынешней зимой показала, что убытки лягут на плечи европейцев и россиян, а прибыль получат американцы, катарцы и другие конкуренты " Газпрома ". И даже если не дойдет до эскалации и все быстро помирятся, зима 2021-22 годов нанесет непоправимый урон отношениям между Россией и Европой в энергетике.

На вопрос, переживет ли Европа нынешний отопительный сезон на сухом газпромовском пайке, ответ уже дан — переживет. А вот сможет ли она выдержать еще пару лет дефицита российского газа или пару месяцев резкого сокращения поставок в случае войны?

Однако ситуация резко осложнится в случае серьезных перебоев с поставками из России. Они возможны по разным причинам.

Пусть запасы в европейских хранилищах и упали ниже 40% (год назад в это время было 53%), к европейским берегам двинулась армада газовозов со сжиженным газом. По оценкам отраслевого агентства S& P Global Platts, они позволят Европе продержаться до конца отопительного сезона.

Зима выдалась мягкой, а в мире очень кстати обнаружился избыток сжиженного газа. Поскольку две трети отопительного сезона в северной Европе позади, угроза отступила.

Счета за свет и газ растут постепенно, и пока не все в полной мере ощутили серьезность происходящего. Но удар неизбежен: до конца года средний счет европейской семьи вырастет еще примерно на 50%, прогнозируют аналитики Bank of America .

Население мерзнет, поскольку отопление — дело добровольное и дорогое. Пока обеспеченные европейцы ворчат, бедные отключают батареи. По оценкам ЕС, более 30 млн жителей в 27 странах союза еще до этого кризиса не могли позволить себе поддерживать дома комфортную температуру. Другие оценки "энергетической бедности" намного выше — от 50 до 125 млн человек.

Заоблачные цены на газ и электроэнергию подрывают рентабельность промышленности, заводы останавливаются. Власти вынуждены отвлекать средства казны на субсидии бизнесу и гражданам, а собрать дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний не выходит по причинам политическим и географическим.

Дошло до того, что в январе поставки сжиженного газа танкерами из далеких стран превысили поставки по трубопроводам из соседней России. Почти половину сжиженного газа привезли из США , и Европа впервые за долгие годы второй месяц подряд оказалась основным экспортным направлением для американских газовиков, традиционно снабжающих Азию.

"Частично газ можно заменить другими видами топлива (например, нефтью и углем), но это по большей части уже делается. В Европе наверняка зазвучат требования нарастить собственную добычу газа и отказаться от закрытия атомных электростанций", — считает он.

"Газовая блокада маловероятна, но если до нее дойдет, она обернется катастрофой", — полагает бывший высокопоставленный советник американского Белого дома Джейсон Бордофф из Колумбийского университета.

Быстро заменить поставки из России не выйдет, даже если Европа резко сократит потребление, щедро раскошелится и отыщет альтернативных поставщиков трубопроводного и сжиженного газа.

"ЕС сможет продержаться до лета даже в случае полномасштабного сбоя в поставках российского газа, однако это ему дорого обойдется, — пишут ученые европейского исследовательского центра Bruegel. — А вот прожить так несколько лет практически невозможно. Придется принимать очень болезненные решения, чтобы ситуация не вышла из-под контроля".

Оно возможно в случае вооруженного конфликта на Украине. И по воле России, если она решится на газовую блокаду Европы. И по воле Запада, если он введет против России санкции, которые помешают экспорту нефти и газа.

Другое дело — более масштабное отключение, не только украинского транзита, но и поставок через Белоруссию по "Ямал — Европе", а также в Германию по "Северному потоку" и на юг Европы через Турцию .

Если перебои коснутся только украинского коридора, то ничего страшного, сходятся эксперты во мнении. Его доля в общем российском газовом экспорте была подавляющей только в начале века, а с тех пор транзит сократился почти на 70% и теперь от него зависят только Австрия , Словакия и Италия . У последней хранилища заполнены более чем наполовину, волноваться итальянцам пока не о чем.

"Например, если будет повреждена газотранспортная система. Или газ будет использоваться как инструмент политического давления, — перечисляет возможные сценарии Никос Цафос из CSIS. — Россия может отключить газ, чтобы надавить на Европу или на Украину. Украина может сорвать транзит, чтобы убедить Европу заступиться".

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К газовой блокаде невозможно подготовиться, и в нее не верят даже те, кто отвечает за подготовку Евросоюза к любому развитию событий. Еще в ноябре ЕС обкатывал аж 19 сценариев перебоев с поставками газа, и среди них не было полного прекращения импорта из России.

Несмотря на текущий кризис, Европа отказывается менять образ жизни и направление движения. Она не хочет снижать темпы "зеленой" перестройки экономики, не собирается откатывать назад либерализацию энергорынка и не поддается требованиям России, которая требует не лишать ее права продавать газ по долгосрочным контрактам после 2049 года и не затягивать сертификацию второй ветки газопровода "Северный поток".

Импорт из России

Европа надеется, что Россия и "Газпром" не пойдут на обострение, и потому ищет временные решения в надежде, что в будущем проблема рассосется за счет нормализации отношений и прорыва в "зеленой" энергетике.

Главное временное решение — поиск альтернативных поставщиков газа. Еврокомиссар Кадри Симсон 4 февраля слетала с этой целью в Баку, а в понедельник отправилась в Вашингтон.

Именно США играют в этом кризисе ключевую роль. И как основной противник России в украинском кризисе, и как ее основной конкурент на газовом рынке и ключевой поставщик сжиженного газа в Европу этой зимой.

Другие мало что могут сделать. Азербайджан качает по газопроводу всего около 10 млрд кубометров в Болгарию, Грецию и Италию, но его доля в европейском балансе и возможности нарастить ее минимальны.

Второй после "Газпрома" поставщик — Норвегия. Она обеспечивает почти 22% потребностей ЕС в газе, но ее добыча на пределе. Собственное производство в ЕС не покрывает и 10%.

Единственная возможность быстро увеличить импорт — это сжиженный газ, на который сейчас приходится менее 20%.