Валиева вошла в историю, первой исполнив четверной прыжок на Олимпиадах
Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
В произвольной программе командного турнира Пекина-2022 спортсмена прыгнула четверной сальхов, затем тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде, тройной риттбергер.
Во второй половине программы она упала с четверного тулупа, затем исполнила каскады тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц — тройной тулуп.
Фигуристка набрала за прокат 178,92 балла и заняла первое место.
На лед она выходила уже в статусе олимпийской чемпионки Пекина в командных соревнованиях фигуристов.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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