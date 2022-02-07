Российские фигуристы завоевали свое первое золото Олимпиады(2)
Анастасия Мишина и Александр Галлямов в спортивных танцах и Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду приносят золото сборной России!
Выступление Камилы Валиеевой было лишь формальностью - она вышла на лед уже как олимпийская чемпионка Пекина. Но это не помешало ей выиграть свою часть соревнований и подтвердить золото российской команды.
В произвольную программу прошли представители пяти из 10 начинавших соревнования стран: России, США, Японии, Канады и Китая.
Второе место завоевала сборная США, третьи - японцы.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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