Олимпиадa
07.02.2022, 05:21

Российские фигуристы завоевали свое первое золото Олимпиады

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Iluuisutamise EM 2022 paarissõidu vabakava
Foto: Kiur Kaasik
7 февраля на Зимней Олимпиаде в Пекине разыграли комплект медалей в командном соревновании фигурного катания. И золото уезжает в Россию!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в спортивных танцах и Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду приносят золото сборной России!

Выступление Камилы Валиеевой было лишь формальностью - она вышла на лед уже как олимпийская чемпионка Пекина. Но это не помешало ей выиграть свою часть соревнований и подтвердить золото российской команды.

В произвольную программу прошли представители пяти из 10 начинавших соревнования стран: России, США, Японии, Канады и Китая.

Второе место завоевала сборная США, третьи - японцы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 106 комплектов наград.

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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.

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