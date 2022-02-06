Лукашенко пообещал вместе с Россией ответить на агрессию Киева в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии дадут совместный ответ, если Киев начнет войну против Донбасса. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьеву, сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии ответил на вопрос, как будет действовать белорусская армия, если украинские власти ”начнут войну против Донбасса”.

”Точно так, как российская”, — ответил Лукашенко. Соловьев уточнил вопрос, будет ли ответ России и Белоруссии совместным.

”Естественно, — ответил президент Белоруссии. — Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять”, — сказал Лукашенко.

Сейчас в Белоруссии проходят совместные белорусско-российские учения ”Союзная решимость-2022”.

Лукашенко также заявил, что реакция стран ОДКБ на ситуацию в Казахстане показала всему миру, насколько быстрыми могут быть действия вооруженных сил этих государств.

”ОДКБ что показало? Пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша”, — сказал президент Белоруссии.

”Сейчас дебаты идут у вас, у нас: ”Ах, война, война! Украина будет воевать”. Не Украина, а американцы их толкают на войну”, — сказал Лукашенко. Он считает, что президент России, очертив красные линии, поступил правильно. ”Я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай!” — ответил президент.

”Получай что? Ракетный удар по территории Украины?” — уточнил Владимир Соловьев.

”И не только. Всё, что только есть”, — ответил Лукашенко.

”Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут — будем действовать жестче”, — также сказал белорусский президент.

Учения в Белоруссии продлятся до 20 февраля. В ОДКБ заявили, что маневры ”Союзная решимость” — внутреннее дело Союзного государства. В НАТО не исключают, что Россия может воспользоваться учениями как прикрытием для вторжения на Украину, Москва эти планы отрицает. Госдеп США предупредил Белоруссию о последствиях в случае такого развития событий.

В Белоруссию для инспекции и переговоров прилетал министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече с ним Лукашенко заявил, что освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений ”Союзная решимость”. По его словам, Белоруссия планирует закупать у России ”практически всю военную технику”, которая участвует в маневрах. По его словам, необходимость в новом оружии обострилась ”в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина”.