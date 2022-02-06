Платиновый юбилей королевы. Как изменилась британская монархия за 70 лет правления Елизаветы II

В результате правительству пришлось срочно устанавливать новые телепередатчики (их вообще-то собирались ставить в любом случае, но в каком-то неопределенном будущем) для того, чтобы посмотреть на коронацию смогли и те ее подданные, которые проживали вдали от столицы и крупных городов.

На то, чтобы ее переубедить, потребовались совместные усилия нескольких членов кабинета, которые хорошо знали еще ее отца. Говорят, что одну из главных ролей в этом непростом деле сыграл лорд Суинтон.

И королева, и ее антураж поначалу к потенциальному присутствию телекамер в Вестминстерском аббатстве отнеслись без особого энтузиазма. Елизавета II, например, категорически запретила снимать ее венчание и попросила фотографов и операторов не наводить на ее лицо объектив во время специальной церемонии по поводу дня рождения монарха, Trooping the Colour.

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, хотя собственно королевой она стала сразу после смерти своего отца в феврале года предыдущего. По британской традиции на смерть монарха приспускают флаги государственные, но не королевские. Потому что король или королева у страны есть всегда: последний вздох предшественника молниеносно передает титул преемнику.

Ее преемник станет королем совсем другой страны, причем разница между началом его царствования и началом царствования Елизаветы II будет гораздо большей, чем между, например, началом царствования самой королевы и ее дедушки — Георга V.

"Перемены, — сказала королева, обращаясь к обеим палатам британского парламента в год своего золотого юбилея в 2002 году, — стали постоянной чертой нашей жизни. Для того, чтобы взять над ними верх, требуется дисциплина. То, как мы к ним относимся — определяет наше будущее".

На ее долгое царствование пришлись события, кардинально изменившие и само Соединенное Королевство, и весь мир.

В Рождественском послании 1953 года молодая королева, возможно, предчувствуя близкий конец империи, сказала: "Содружество ничем не напоминает империи прошлого. Это — новая концепция, основанная на лучших качествах человеческого характера: на дружбе, верности и жажде свободы и мира. Этой новой концепции равноправного партнерства стран и народов я отдаю свое сердце и свою душу — и буду делать это каждый день моей жизни".

На сегодняшний день Елизавета II является монархом во всего 16 государствах, известных как страны Содружества.

К концу 1960-х Британия ушла практически изо всех своих колоний. Однако некоторые связи бывших колоний с бывшей метрополией, включая английский язык и схожесть законодательства, сохраняются до сих пор.

Однако ни послабления, ни большая независимость от Лондона не помогли. По словам историка Джона Дарвина, "Британия оказалась заперой в имперской тюрьме, из которой все выходы были заколочены, кроме люка, ведущего в забвение".

В 1952 году Елизавета II стала королевой не только Британских островов, но и более чем 70 заморских территорий. Но империя уже находилась на последнем издыхании. Правительство страны, хотя и нехотя, но стало признавать, что подведомственные территории должны получить больше самоуправления, в противном случае они просто уйдут.

На вершине своего могущества в 1922 году Британская империя насчитывала более 450 млн подданных на территориях, занимавших около четверти обитаемых территорий Земного шара.

"Я отвечала за создание аккаунтов королевского двора, у которых сейчас миллионы фолловеров. Я надеюсь, что моя работа помогла создать имидж королевского двора как современной и устремленной в будущее организации".

"Мы рассказываем о том, как и над чем работает королевский персонал, — говорит она, — Наша команда занимается всем — от сообщений в " Твиттере " о том, как, например, идет подготовка к Государственному банкету, — до работы в Королевских архивах для памятных мероприятий в связи со столетием Первой мировой войны".

Сейчас у королевского двора есть специальный человек, занимающийся его аккаунтами в соцсетях. Эта работа называется "планированием цифрового участия" (digital engagement planner) и на сегодняшний день возложена на плечи Эммы Гуди.

Должность главы Содружества наций не является наследственной, однако его члены уже согласились, что после смерти Елизаветы II ее займет ее сын и наследник — Чарльз.

От личных секретов к таблоидным скандалам



В годы царствования отца Елизаветы II личная жизнь членов королевской семьи не была темой для обсуждения. Правда, дядя королевы, король Эдуард VIII, отрекшийся от престола для того, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, пробил первую брешь в бастионе, державшем семейную жизнь монархов за семью печатями.

Впрочем, это был тот случай, когда личное решение короля касалось всей страны, но при этом пикантные подробности, такие, как, например, личные письма Эдуарда, в широкую печать не поступали. Юная принцесса хорошо запомнила, с каким искренним ужасом ее родители отнеслись даже не столько к отречению Эдуарда VIII, сколько к тому, что эта история вышла за рамки семейного круга.

Когда Елизавета стала королевой, развод для людей из ближнего монаршего круга по-прежнему оставался недоступной роскошью. Перед сестрой королевы, принцессой Маргарет был поставлен выбор: замужество с разведенным Питером Таунсендом или официальное место в королевской семье.

Она выбрала второе, что, впрочем, не помешало ей позднее все-таки выйти замуж, а потом и развестись.

Единственная дочь королевы, принцесса Анна, тоже развелась со своим первым мужем (королевская семья к тому времени уже стала привыкать к тому факту, что ничто человеческое ей не чуждо) и вышла замуж во второй раз. При этом для того, чтобы обвенчаться со своим избранником Тимоти Лоуренсом, ей пришлось отправиться в Шотландию. Церковь Англии отказывалась венчать разведенных, шотландская церковь ничего плохого в этом не видела.

Сын и наследник королевы принц Чарльз не смог жениться на Камилле Шанд. Ее кандидатура не устраивала королевскую семью по нескольким причинам, ни одна из которых сегодня не принималась бы в расчет.